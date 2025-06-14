深水埗襲擊｜長髮女遭拖出店擸衣架打　警追查3日拘捕起訴34歲男

深水埗上周二（10日）發生襲擊案，一名長髮女子突然衝入北河街137號一間麵店求救，卻遭一名惡男狂扯頭髮、連拉帶扯拖出店外，兩人推撞糾纏，男方更毆打女子，其後案件由深水埗警區反三合會行動組跟進調查。據知女事主與該名新相識男子，事前曾因金錢問題爭執，其間有人曾以衣架追打女事主。



警員經進一步調查及翻查大量閉路電視後，昨日（13日）在深水埗區拘捕一名姓李（34歲）男子，他已被控一項「襲擊致造成身體傷害」罪，案件將於下周一（16日）上午在西九龍裁判法院提堂。



女事主倉皇衝入店內。（涉事麵店提供閉路電視片段截圖）

警方經調查後，相信涉案男女案發當日在深水埗北河街曾因金錢問題爭執，其間48歲姓張女事主向附近一食肆求助，李男緊隨其後，並拉扯張女的頭髮及身體，其後並將她拉出食肆外以手施襲。

據悉，事發前張女在麵店毗鄰大廈的住所，與兩名男女友人聚會。中途突有一名男子到場探望其友人，未幾張女與該名新認識的男子因事爭執，有人隨手拿起屋內一個膠衣架追打事主。張女隨即奪門而逃跑落街，仍被該名男子追上揮拳毆打，結果前額、手臂、頸及身上有多處傷痕。

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《香港01》當日獲得涉事麵店的「天眼」片段，長髮女事主驚惶失措進入店內後，隨即有另一名身穿黑衫、運動長褲及揹斜孭袋的男子緊隨衝入，他一手拉扯住女事主頭髮，欲將其拖出店外。女事主奮力抵抗、混亂間隨手扯住一名坐着的男顧客的短褲，試圖避免自己被強行拖走。惡男未能成功，其後女子倒地，他即雙手粗暴地將其扯起，拖至近店門位置。

片段見到，當時麵店內有數名男顧客及職員，惟眾人無動於衷；而被拉扯短褲的男顧客，則一度站起上前了解，只見惡男向他講了幾句說話、揚手示意他離開後，他便折返原位及打電話。涉案男女糾纏近一分鐘後，女方最終不敵惡男，遭強行拖出店外，情況狼狽。據了解，除施襲惡漢外，當時店外另有3名男子，惟警員趕抵時，4人均已不知所終。

女傷者被送往明愛醫院治理。（梁偉權攝）

警方強烈譴責被捕人目無法紀的暴力行為。被捕人的行為嚴重擾亂社會秩序，影響廣大市民的生活。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。

警方重申，根據香港法例212章《侵害人身罪條例》，襲擊自造成身體傷害屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁3年。