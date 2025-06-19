迷暈黨劫$300萬名袋｜警拘30歲內地男　稍後交代案情

尖沙咀昨日（18日）發生行劫案，一名賊人進入赫德道2A號商廈樓上一間名牌手袋店，迷暈及綁起一名49歲女子，掠走約300萬元手袋後逃去。據泰國媒體報導，當地入境部門昨日接獲香港警方通報，指疑犯挾贓潛逃曼谷。泰國執法部門於客運大樓截獲疑犯，檢獲逾20件贓物，包括14個Hermès手袋、2條Van Cleef & Arpels手鏈及多國貨幣。泰國當局拒絕疑犯入境，將其遣返香港交予香港警方。



據了解，警方拘捕一名30歲內地男子，將於晚上約10時45分交代案情，《香港01》將進行直播。



泰國執法部門於客運大樓，截獲疑犯及檢獲逾20件贓物。（khaosod圖片）

泰國執法部門截獲疑犯及檢獲多件贓物。（khaosod圖片）

泰國執法部門截獲疑犯及檢獲多件贓物。（khaosod圖片）

事發於昨日（18日）下午1時16分，一名49歲女子在赫德道2A號一商廈樓上舖內工作，據知，一名肥材男子佯裝顧客入店內，聲稱欲購買Hermès手袋，其後趁事主不察，以毛巾掩住其口鼻，將她迷暈及綁起。賊人掠走店內一批共值約296萬元的名牌手袋及鍊，包括Hermès、Van Cleef & Arpels。

現場消息指，昨日遇劫的女子為涉事店舖負責人的母親，她被迷暈約一小時後醒來後自行鬆綁，然後落樓向保安求助，惟當時保安剛巧外出工作，受害人轉向一名順豐速遞員求助，由對方助為報警。

涉事店舖售賣名牌手袋等貨品。（鄭嘉惠攝）

涉事店舖門外有安裝天眼。（鄭嘉惠攝）