車CAM｜粉嶺公路5車相撞　Tesla撞至調頭撼鄰線九巴　3巴士線改道

粉嶺公路發生5車相撞交通意外，巴士司機及乘客受傷，3條巴士線因交通擠塞需要改道。事發一刻車CAM片段在網上流傳，車輛沿粉嶺公路往元朗方向行駛，至古洞附近時，其中快線的Tesla因故失事，越線調頭與中線九巴迎頭相撞，最後殃及另外2架私家車及一架客貨車，玻璃碎散落一地。



運輸署表示因交通意外，粉嶺公路(往元朗方向)近古洞的部份行車線封閉。

粉嶺公路發生5車相撞意外，3條巴士線因交通擠塞需要改道。（Kit Wong）

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九巴宣佈受粉嶺公路交通意外影響，九巴及龍運途經該區的巴士路線需改道行駛，相關巴士路線班次或因而有所延誤。

九巴路線279X [粉嶺（聯和墟 ⇋ 青衣站] 及978 [會展站 ⇋粉嶺（華明）] 往青衣及港島方向班次將改經吐露港公路、尖山隧道。

279X [粉嶺（聯和墟） ⇋ 青衣站] 往九龍方向臨時不停大欖隧道轉車站、青衣西路青華苑（臨時站將設於青康路青華苑）。978 [會展站 ⇋ 粉嶺（華明）] 往九龍方向臨時不停大欖隧道轉車站。

龍運路線 A43 [粉嶺（聯和墟） ⇋ 機場（地面運輸中心）] 往機場方向 班次將改經吐露港公路、尖山隧道，不停大欖隧道轉車站（往九龍方向）。