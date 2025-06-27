43歲女帶逾千支私煙抵港遭海關拘捕　判監10周兼罰款

海關於昨日（26日）在落馬洲支線管制站截查一名43歲抵港女旅客，在其攜帶的個人行李內檢獲1,381支未完稅香煙，估計市值約5,600元，應課稅值約4,500元。



該名旅客隨即被捕，因管有未完稅煙草及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（27日）在粉嶺裁判法院被判處監禁10星期及罰款1,800元。



粉嶺裁判法院。（資料圖片）

海關表示，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

海關在涉案女旅客行李，行李內檢獲1,381支未完稅香煙，估計市值約5,600元，應課稅值約4,500元。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。