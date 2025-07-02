49歲主婦「小紅書」放租　戀上「租客」被氹投資　慘失350萬元

警方網罪科在社交平台facebook專頁分享網戀投資騙案的新手法，指近日有業主在網上平台放租，有人表示感興趣，雙方展開洽談，慢慢變得熟絡，卻沒料到對方心懷不軌，「原來唔係對租樓有興趣，而係對業主本人有興趣」，自稱投資專家，誘騙業主投資，最終業主信以為真，蒙受損失。其中一名受害人為49歲家庭主婦，於「小紅書」放租遇騙，損失近350萬元。



警方提醒市民要小心自稱投資專家的人士，提防回報高得不切實際的投資計劃。（警方圖片）

該名家庭主婦在「小紅書」發布帖文放租物業，但不幸中伏。騙徒透過WhatsApp聯絡表示有意租屋。兩人熟絡後，騙徒自稱投資公司董事，並游說她到假冒投資網站投資。女事主不虞有詐，短短8日內，分17次轉帳至對方指定的銀行戶口作投資本金。最後對方失聯，事主總共損失近350萬港元。

警方指，騙徒目標清晰，假冒租客接近放租的業主，打開話匣子後，再進一步以網戀或投資騙案的手法行騙。

警方提醒，無論在網上放租或者投資時，應該提防網上認識的「高富帥」或「白富美」推介投資項目。如有懷疑，可利用搜尋器搜尋對方社交帳戶的照片、查看對方帳戶的朋友圈是否有異常 。提防回報高得不切實際的投資計劃。切勿將投資本金轉帳至個人戶口，如透過加密貨幣轉帳更應審慎。在投資虛擬資產前，應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。

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警方並表示，市民可在守網者網站（https://CyberDefender.hk) 用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址或帳戶號碼，檢查是否有問題。