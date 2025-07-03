食環聯警搗文錦渡非法屠場拘1男　銷毀$3萬羊肉　揭飼養150隻山羊

食環署聯同警方今日（3日）採取突擊行動，搗破文錦渡一個鋅鐵羊隻屠宰場，檢獲約52公斤來歷不明的羊肉及羊內臟，市值約3萬元，並已即時銷毀；另外，有10公斤涉嫌非法屠宰的羊肉，被封存作進一步調查，人員亦沒收一批屠宰工具。一名非華裔男子涉嫌「無牌經營屠場」、「非法屠宰食用牲口」及「出售禁售食物」被捕，正被扣查。據了解，該非法屠場營運約6個月，相信羊肉來自場內飼養的150隻山羊。



食環署聯同警方搗破文錦渡一個非法屠場，檢獲52公斤羊肉及羊內臟，市值約3萬元；另外一批懷疑非法屠宰羊肉，已被封存，人員同時亦檢獲一批屠宰工具。（林振華攝）

食環署高級衞生督察（環境衞生）吳詠妍表示，日前接獲市民舉報，指有人在網上售賣羊肉，並涉嫌非法屠宰羊隻出售。署方高度重視有關消息，隨即展開深入調查，成功鎖定新界文錦渡一涉案地點，其後向法庭申請手令。

今日上午，食環署聯同警方突擊搜查涉案地點，成功拘捕一名涉案人士。在行動中，執法人員在一塊圍封的土地內，發現非法屠宰羊隻及出售相關羊肉的活動。現場檢獲一批來歷不明的羊肉及羊內臟，總重約52公斤，市值約3萬元，並已即時銷毀。同時，人員亦檢走一批屠宰工具，並封存約10公斤懷疑非法屠宰的羊肉，作進一步調查。食環署相信，該批羊肉均來自是次被搗破的養殖場。

食環署聯同警方搗破一個位於文錦渡的非法屠宰場，檢獲52公斤羊肉及羊內臟，市值約3萬元；另外一批懷疑非法屠宰羊肉，已被封存，人員同時亦檢獲一批屠宰工具。（林振華攝）

吳詠妍續稱，涉案地點隱蔽，面積約6,000平方米，飼養約150隻活羊；而現場環境衛生惡劣，設備簡陋，羊隻來源及健康狀況不明，且無合資格專業人員進行檢驗。吳指，若這些羊肉流入市面，將對公共衛生構成風險。

被捕人為一名51歲非華裔男子，持有香港身份證，涉嫌「無牌經營屠場」、「非法屠宰食用牲口」及「出售禁售食物」，目前正被扣留調查。食環署將積極調查，並對違例人士提出檢控。

涉案位於文錦渡的非法屠宰場，由鋅鐵搭建而成。（林振華攝）

食環署將繼續採取嚴厲執法行動，打擊非法屠宰及售賣禁售食物的行為，以保障公共衛生。署方呼籲，市民切勿購買或食用未經檢疫的鮮活食品或來歷不明的肉類，如發現非法屠宰活動或對零售商出售的肉類來源有懷疑，可致電1823舉報。

食環署重申，根據《屠房規例》（第132BU章），任何人若無牌經營屠場、非法屠宰食用牲口或出售禁售食物，均屬違法，一經定罪，最高可判處罰款5萬元及監禁6個月。食環署會積極處理接獲的投訴，亦會不時主動偵查懷疑違規個案，如發現有異常情況，署方會即時作出調查，並採取突擊巡查及執法行動。如有足夠證據，署方會提出檢控。

人員檢獲52公斤羊肉及羊內臟，市值約3萬元；另外一批約10公斤懷疑非法屠宰羊肉，已被封存作進一步調查。（林振華攝）

食環署聯同警方搗破一個位於文錦渡的非法屠宰場。（食環署提供）