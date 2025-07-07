荃灣爭錶位│事發時客貨車正駛離車房　私家車擬後退泊位觸發衝突

荃灣享和街於上周末（5日）發生一宗涉及車房職員與私家車司機，疑因爭錶位問題引發的衝突。雙方各執一詞，其中私家車司機近距離拍攝車房職員片段曝光後，引來網民熱議，認為「車房大晒」。警方就事件於周日（6日）高調到享和街一帶「洗太平地」，票控違例汽車。



及至周日晚上，有網民發佈一條高位閉路電視片段，該條片段長達4分44秒，顯示拍攝時間為7月5日晚上8時左右。

就網上片段可見，當時白色客貨車正倒車駛出車房。(網上片段截圖)

片段可見，事發一刻涉事私家車正在錶位外停留等候車位；而涉事車房則有一輛白色客貨車，正在入後波倒車駛出。而相信當時泊在車房外車位的另一輛深色客貨車，因讓白色客貨車駛離，亦主動駛出車位及暫時停在路中心，協助擋住後來車輛；同時，有一名女職員在路上指揮交通。

當深色客貨車駛出後，私家車則立刻倒車，疑有人相信客貨車駛離後有車位，意欲倒車泊進錶位內。與此同時，片段可聽到有響咹聲，疑為深色客貨車提示私家車之用；而正在協助倒車的女職員、深色客貨車司機、及「主角」赤膊男職員，此時亦先後走到私家車司機位旁，與私家車司機「溝通」。

片段隨後內容、包括對話聲音及畫面，與較早時私家車司機發佈的相近，只是聲音較「拆」，難以聽到實際內容；而畫面則角度不同而已。大致可見到雙方爭執期間，車房職員亦有勸止。而在爭執期間，車輛全線受阻，直至大約4分鐘後，即片段接近完結時，深色客貨車司機始返回車廂，將車駛往一旁疏通上址道路。

就網上片段可見，當時白色客貨車正倒車駛出車房。深色客貨車則駛出讓路。(網上片段截圖)

片段上載到駕駛討論區後，有網民直言「睇完呢條片就唔係車房錯晒。係私家車X街」，亦有人反駁指「私家車有權泊錶位、車房仔冇權唔俾人泊、態度差一埋去就X人」；亦有人認為「應該係態度問題啫，大家好聲好氣咪算囉，講說話嘅態度可以避免好多無謂嘅爭執」。

老闆娘黃太受訪指爭錶位事件全港都有，會教育伙記「唔好咁易嬲」。（黃學潤攝）

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。