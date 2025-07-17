朗豪坊中港大戰｜港男遭黑衫漢拳毆箍頸撻生魚　兩女拉扯兜巴星

旺角朗豪坊美食廣場今午（17日）上演「中港大戰」，兩名香港男女與一對操普通話及不純正廣東話的母子，疑因爭位大打出手，全數受傷被捕。事發一刻片段曝光，可見涉案男女扭作一團，黑衫漢連環拳打白恤衫港男頭、背，繼而箍頸「撻生魚」將港男撻落地，雙方續於地上扭打。兩名女子各自護航，港女揮拳打向黑衫漢、內地婦則亂捉亂扯企圖制止兩男。混亂間傳出女聲高呼：「報警呀！」



雙方其後一度分隔開，惟港男站起後再衝向黑衫漢，兩人互相推撞。鏡頭下火線延至兩女，變成她們互相拉扯，內地婦更出手掌摑港女，其眼鏡險告甩脫。港男見狀立即護花，扯住內地婦頭髮，然後4人繼續拉扯推撞，黑衫漢亦以不純正廣東話稱：「報警吖！」最終4人停戰，港男疑不斷尋找自己飛脫的眼鏡。當時現場有多名食客，眾人無動於衷，最後有一名男子上前勸交，「坐低坐低，唔好嘈唔好嘈！」



涉案男女扭作一團，黑衫漢連環拳打白衣港男的頭、背。（Sing Ho / 香港突發事故報料區及討論區 影片截圖）

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案發於今日（17日）傍晚6時許，警方接獲報案，指數名男女在朗豪坊4樓的美食廣場打鬥。人員趕抵尋獲4名傷者，他們分別頸、面及手受輕傷，均由救護車送往廣華醫院治理。現場消息稱，打鬥者分別為兩名香港男女及一對母子，疑因爭位食飯初則口角、繼而動武。

據了解，香港男女分別姓鍾（53歲）及姓楊（48歲），為朋友關係；另兩人則為母子，姓盧（51歲）女子持雙程證，姓唐（29歲）兒子則持香港身份證。4人均涉「公眾地方打鬥」被捕。現場可見，涉案香港男子左額受傷，貼上紗布，其餘涉案者未見有明顯傷痕；涉案母子的一名女親友未有「參戰」，事後手抱一名嬰兒，在警員協助下截乘的士離開。

涉案香港男女送院治理。（梁偉權攝）