5日內第3宗　樂富廣場男子存18張懷疑假美鈔　銀行職員報警

黃大仙樂富廣場一間銀行發現懷疑假鈔。今日（25日）下午1時35分，一名男子到銀行存入美元，惟職員懷疑是偽鈔，於是報警。警方到場檢獲18張懷疑假美鈔，經調查後，以涉嫌「行使偽製紙幣」拘捕該名男子。這是5日內第3宗懷疑行使假鈔案。



警方以涉嫌「行使偽製紙幣」拘捕該名男子。（翁鈺輝攝）

警方以涉嫌「行使偽製紙幣」拘捕該名男子。（翁鈺輝攝）

本周一發現兩宗存入假鈔事件

本周一（21日）下午1時50分，一對內地母女於旺角道50號一銀行，欲存入56張美元偽鈔被捕。警員到場調查，以涉嫌「行使偽製紙幣」拘捕一名姓翟（48歲）及一名姓路（19歲）持雙程證內地女子；其中19歲少女同時涉嫌「未能出示身份證明文件」 。

本周一（21日）兩內地母女帶56張100美元懷疑偽鈔，到旺角道一間銀行欲存款，職員報警求助。（資料圖片/翁鈺輝攝）

同日下午3時45分，彌敦道617號一間銀行職員報案，指2名女子攜帶一張面值500元秘魯太陽幣，欲兌換成港幣，但懷疑屬假鈔。警方到場調查後，以涉嫌「行使偽製紙幣」拘捕兩名同姓黃的女子。

兩名黃姓女子為姊妹，黃姊74歲為內地人，持雙程證；黃妹62歲持香港身份證。消息稱，黃姊孫女於鄉下出嫁，同鄉向其送贈印有「香港渣打銀行」面值500元秘魯太陽幣作「人情」。她訪港期間由胞妹陪同到渣打銀行，由胞妹到櫃枱詢問職員可否將紙幣兌換為港幣，惟職員拿入辦公室檢查後，懷疑紙幣屬假鈔，隨即報案。

本周一，一對姊妹攜面值500元秘魯太陽紙幣到渣打銀行欲兌換成港幣，職員懷疑屬假鈔，報警求助。（資料圖片/林振華攝）

上圖為面值500元的秘魯太陽紙幣真幣。（示意圖/網上圖片）