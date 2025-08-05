黑雨｜渠務署派180隊緊急應變隊伍　用3部「龍吸水」處理多處水浸

天文台於今日（5日）上午5時50分再度發出黑色暴雨警告信號，預計至少維持至今日下午5時。渠務署稱，緊急事故控制中心已於昨晚10時35分啟動，現時已增派至180隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，清理水浸情況，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。



渠務署人員在中區列堤頓道清理渠道。（FACEBOOK「下水水」圖片）

截至今日下午1時正，累計確認25宗水浸個案，並正處理將軍澳敬賢里停車場再次水浸的個案。渠務署稱，經緊急應變隊伍的努力，以及多部強力排水機械人，包括3部「龍吸水」的協助下，渠務署已完成其餘24宗水浸個案。

這些個案分別位於瑪麗醫院，沙田安景街、西貢清水灣上洋村、鯉魚門道、茶果嶺大街、普通道近天后廟、寶康路近寶琳北路、西貢碧沙路、南圍村、坑口村、大埔墟南運路、頌雅路、大埔墟火車站附近、大埔廣福邨南運路行人隧道、和宜合道、吐露港公路（往九龍方向）、大埔廣福道、荃錦交匯處（往城門隧道），金鐘道，龍翔道近牛池灣村，錦上路錦榮花園，中西區列堤頓道，地利根德里及觀塘偉發道近麗港城。

觀塘偉發道近麗港城曾有水浸，已獲處理。（FACEBOOK「下水水」圖片）

錦上路錦榮花園的水浸已由渠務署清理。（FACEBOOK「下水水」圖片）

中區地利根德里的路面積水逐漸退去。（FACEBOOK「下水水」圖片）

當得悉有水浸發生，渠務署隨即派遣緊急應變隊伍到現場處理，並派遣強力排水機械人「龍吸水」前往現場協助。

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。