呃車手獎｜社署：至今361人被捕　已優化交通意外傷亡援助計劃

警方打擊詐騙社會福利署「交通意外傷亡援助」（俗稱車手獎），過去3日共拘捕8名男子，涉及10宗申請個案、牽涉8宗交通意外。被捕人涉嫌在2024年2月至12月期間騙取援助金，在申請過程中懷疑自編、自導、自演交通意外。



社會福利署表示，根據警方紀錄，截至今年6月25日，共有353人被捕；警方近日再拘8人，會全力配合警方調查。社署指，已優化交通意外傷亡援助計劃（計劃），並於今年6月28日起實施新安排。



西九龍總區重案組總督察林柏喬今日（7日）開記者會，就打擊欺詐交通意外傷亡援助個案交代詳情。（黃熙緻攝）

社署稱，新安排合併計劃下的「受傷補助」和「臨時生活補助」為「體恤補助」，並最多以60天病假為限；規定申請人必須獲註冊醫生（包括註冊中醫）證明其傷勢須留院治療不少於七天，或獲發不少於7天的病假證明；及限制每名申請人在兩年內只可申領「體恤補助」一次。

署方透露，自去年3月起，已向警方轉介多宗涉嫌提交虛假醫療證明文件的交通意外傷亡援助申請個案。截至今年6月25日，共有353人被捕，而近日警方經深入調查後，亦再拘捕8名涉嫌相關欺詐罪的人士。

署方會密切監察新安排的推行情況，並繼續嚴格審核每宗交通意外傷亡援助申請，如懷疑任何個案涉及欺詐或其他刑事成分，定必轉交警方跟進調查，打擊相關違法行為。

社會福利署指自去年3月起，向警方轉介多宗涉嫌提交虛假醫療證明文件的交通意外傷亡援助申請個案，以打擊相關罪行，確保公帑用得其所。（資料圖片）

西九龍總區重案組展開名為「破惑」的第三次拘捕行動，於本周一至三拘捕7男1女（22至60歲）涉嫌「欺詐」，他們分別報稱倉務員、運輸工人或無業等；被捕人獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。據了解，8宗案件有部份有關連，正調查是否涉及集團式經營，而最高索償金額是十多萬。

詐騙交通意外傷亡援助金屬刑事罪行，可根據《盜竊罪條例》（第210章）被起訴，一經定罪，最高可被判入獄14年。