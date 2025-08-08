海關葵涌搗破私煙倉　檢$45萬私煙　無業男被捕

海關昨日（7日）在葵涌搗破一個私煙儲存倉庫，檢獲約10萬支懷疑私煙，估計市值約45萬元，應課稅值約33萬元，拘捕一名無業男子。



海關拘捕一名男子。

海關今年7月起在全港各區展開代號為「迅雷」執法行動，打擊電話訂購私煙活動，包括用作電購私煙活動的私煙儲存倉庫、私煙零售黑點，以及街頭販賣私煙。

關員昨午（7日）在葵涌光輝圍發現涉案本地男子手持行李箱，形跡可疑，於是上前截停，並在其行李箱內搜出6,000支私煙，關員隨即帶同涉案男子到附近一個單位調查，起出約10萬支私煙。

海關檢獲約10萬支懷疑私煙，估計市值約45萬元，應課稅值約33萬元。（海關提供）

海關相信是次行動已成功搗破一個供應葵涌一帶的私煙儲存及分銷中心，涉案男子64歲，報稱無業，相信為了減低風險，將私煙收藏於店舖林立的街道上和民居大廈，利用其人流及交通活動頻繁的環境作為掩飾，以增加海關偵查難度，行動仍然繼續。

正值暑假，海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關亦呼籲年輕人，特別是學生，切勿以身試法參與私煙活動或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。