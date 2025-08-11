狂野龍捲風故障│自稱獲救者出帖：6個消防員做人肉梯抱我落地面

海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」周日（10日）傍晚疑故障停頓，多人被困半空近2小時。



一名網名Kelly Lo :D、自稱當時在機動遊戲上被困人士，事發後在網上發帖文講述被困及獲救經過。同時間，亦在帖文中附上圖片及片段，可見該機動遊戲處於停止狀態，有消防員及工作人員，在機動遊戲下進行營救程序；多名人士則仍困在遊戲機中。此外，片段亦可聽到背景廣播聲音：「遊戲機將會重新啟動，乘客請保持挺直坐姿、並緊握扶手。」



圖片可見有消防到場營救被困人士。(圖片來源：Kelly Lo :D/threads)

其帖文的文字則相當精簡：「我真係好無奈。玩過咁多次機動遊戲，第一次遇到故障，被困半空接近2小時!好彩目前個天唔曬，否則會辛苦可能會中暑。」文中續道「被困嘅17人，包括我 。一樣都好冷靜呆坐半空，等救援 。由大約 17 : 50 開始升空，突發被困至 20 : 00。」

文中亦提到救援情況：「救援期間，有好多消防員向每個被困者遞水，呼籲冷靜。有 6 個消防員包圍我，做人肉梯，抱我落地面 。我係第一個獲救，因為咁啱我暫時係離地面最近嘅。」她直言是「人生難忘既故障經歷。 」

有網民在該帖文留言關注被困人士：「有冇人空中急屎急尿？」帖主簡單回覆「無」、「大家應該準備玩時去完廁所」；亦有網民戲言：「一個遊戲可以玩足兩小時，抵哂。好彩遊戲唔係『倒豎沖』啫， 唔係仲金」。

涉事「狂野龍捲風」停止運作。(圖片來源：Kelly Lo :D/threads)

機電工程署回覆指，署方於8月10日晚上接獲海洋公園通報，機動遊戲機「狂野龍捲風」發生停機事故後，隨即派員到海洋公園進行調查。據了解，該機動遊戲機運作期間出現感應器故障，安全系統發揮作用而停止機動遊戲機運作。事發時有17名乘客在機動遊戲機內，在消防員及園方職員的協助下，所有乘客於晚上約8時07分安全返回地面，事故中沒有乘客受傷。

機電署已要求海洋公園對有關機動遊戲機作詳細檢查、並於24小時內提交事故報告。涉事機動遊戲機須經主管人員確保安全後，才能恢復運作。機電署會繼續密切監察狂野龍捲風的運作。

海洋公園「狂野龍捲風」疑故障停頓，多人被困高處。（千千/ 小紅書影片）

海洋公園回覆《香港01》查詢時表示，周日傍晚6時20分，「狂野龍捲風」在運作時出現故障訊號而啓動安全制動系統，因此暫停運作。受影響乘客於晚上7時37分開始，在消防人員協助下，由工作人員帶領返回地面，乘客全數於晚上8時07分離開設施，沒有人受傷。園方現為「狂野龍捲風」進行全面檢修及重複測試，並感謝受事件影響的訪客之體諒。