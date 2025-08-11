狂野龍捲風故障｜工程師解3可能因素　海洋公園須查例檢未悉原因

海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」昨日傍晚（10日）突然停頓，17名乘客被困高處。園方其後表示，「狂野龍捲風」在運作時出現故障訊號而啓動安全制動系統。資深電機及屋宇裝備工程師何永業今（11日）在電台節目中表示，機動遊戲運動時超過設計速度、安全裝置鬆脫，以及電力供應停頓均是觸發安全制動系統啟動的可能原因。他說機動遊戲在每日使用前都需進行一系列檢查，所有系統正常方可啟用，至於為何早上檢查時未有發現問題，相信園方正調查原因。



機動遊戲「超速」轉動、「安全帶」帶鬆脫會觸發安全制動系統

對於機動遊戲在運作途中啓動安全制動系統，致暫停運作。何永業解釋，機動遊戲的轉動速度理應在設計速度範圍內，若超過該速度的話便會暫停運作。另外，機動遊戲的每個座位上都會有一個安全的機械裝置，壓向每個人的身體，令乘客不會離開座位，但若感感器感應到有鬆脫情況的話亦會暫停運作。此外，電力供應停頓也是令機動遊戲停止運作的原因，但認為從昨日的圖片所看，電力供應停頓導致事故的機會微。

資深電機及屋宇裝備工程師何永業（資料圖片/廖雁雄攝）

何永業以升降機為例解釋，若升降機對重與機身的重量差距超越某個程度，便有機會令其速度增快，但指相關機械有速度監管器，令速度到達某一個位置的時候便會停止。他說，機動遊戲的設計速度必定是限定的，但指有機械故障導致速度改變的機率存在。

他續說，機動遊戲在每日使用前都需進行一系列的檢查，當所有系統正常方可啟用，至於為何「狂野龍捲風」在早上檢查時未有發現問題，相信園方正調查原因，會給予公眾答案。

機動遊戲停頓時車卡會自動調節重心令乘客不會「倒豎葱」

何永業表示，若遇超速或機械安全裝置鬆脫時，機動遊戲會即時停止。至於機動遊戲停頓的位置，會否令乘客在半天吊時呈倒轉狀態？他解釋，當機動遊戲停頓時，車卡會自動將重心調節，令乘客頭部不會向著地面。他又呼籲，乘客若不幸被困在機動遊戲時要保持冷靜、切勿亂動，亦不要試圖推開安全裝置。