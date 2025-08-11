尿液汽水｜料犯案1年　警搜屋檢1支尿液　相信有人準備再犯案

一名63歲男子疑不滿受超市職員不禮貌對待，懷疑將尿液混入加系可口可樂和七喜膠樽支裝飲品後，過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，將「加尿汽水」放上貨架，前日（9日）被捕，其中一宗一名9歲男童飲用後感不適求醫。據了解，警方除了檢獲疑犯犯案時穿著的衣物外，亦在其寓所發現1支準備好的尿液，以及數支同一批次、尚未開蓋的汽水，相信有人準備再犯案。



一名63歲男子疑不滿受超市職員不禮貌對待，將尿液混入加系可口可樂和七喜膠樽支裝飲品後，再將汽水放上多間超市的貨架上，前日（8月9日）被捕。（黃學潤攝）

被捕人姓羅（63歲），報稱無業，居於深水埗。消息指，相信他曾與超級市場職員發生過一次爭執，因而進行報復行為。據悉羅男並非在超市即場「加料」，相信他之前有飲用相關汽水的習慣，為報復打開汽水樽蓋加入尿液，扭回樽蓋，再帶回商舖並擺上貨架，犯案大約1年。

除了犯案時穿著的衣物外，警方亦在犯人寓所發現1支準備好的尿液，以及約6支未開蓋、與驗出有尿液同一批次的飲品，相信有人準備再犯案。

今次事件曝光，除了因男童飲用後不適，亦有職員從上年9月起發現貨物有異，但當時未知成份，直至男童誤飲通報食環署，方知或與尿液有關。

警方指，過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有「加系可口可樂」及七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液。（黃學潤攝）

西九龍總區重案組第1隊總督察邱雨星指，7月接獲報案指過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有「加系可口可樂」及七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液，其中一宗一名9歲男童飲用後感不適，求醫後即日出院。由於涉及食品安全，犯人行為卑劣，警方高度重視案件，由西九龍總區重案組跟進調查。

根據情報分析及翻查大量閉路電視，在8月9日於63歲犯人位於深水埗的住址，以涉嫌意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品等罪名將其拘捕，將會被起訴並於明天在西九龍裁判法院提堂。他報稱無業，警員在其寓所搜出與案有關物品，包括犯案時衣物、鞋和背囊等。

警方表示，今次為單獨犯下的個別事件，相信因過往在超市不愉快經歷而犯案，沒有牽涉其他食品及飲品。7支檢獲的異常汽水經檢驗後不排除有尿液成份，但排除毒藥成份。

西九龍總區重案組總督察邱雨星交代案情。（警方圖片）

警方強調，今次疑犯干犯案件為非常嚴重罪行，牽涉不單止是公眾健康，更加是市民對食品安全信心。警方呼籲市民，購買食品時應檢查清楚。就以本案為例，留意膠樽飲品包裝，其樽蓋有無被打開，如果是有汽飲品，被開過之後樽身會隨着時間流逝變軟，而如果被加入其他物質之後容量會有所不同，故亦可留意容器內液體的容量、顏色是否有異。

如市民發現包裝有被干預或打開包裝後發覺食品氣味有異，應立即通知商舖或有關生產商，亦可致電2868 0000向食環署查詢。

若市民有關於案件任何資料提供，可聯絡西九龍總區重案組第1隊，電話號碼為 3661 8183。