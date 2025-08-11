涉致電長者訛稱其家人被捕呃$8萬保釋金　收款青年被判囚40個月

警方表示，有不法份子於2023年11月初，分別致電兩名長者，訛稱其家人因干犯刑事案件而被警方拘捕，並要求受害人分別提交8萬元及10萬元保釋金。一名受害人按照指示，將8萬元現金交予被捕人，其後聯絡家人後發現自己受騙，於是報案。而另一名受害人到銀行提款時，獲銀行職員提醒後懷疑自己受騙，於是報案，並沒有損失。



警方經調查後，於同年11月4日以涉嫌「詐騙」拘捕該名被捕人。經深入調查後，被捕人承認為收取報酬而接收保釋金。一名當時20歲姓藍男子，今日（11日）上午在區域法院被裁定3項「串謀詐騙」罪名成立，被加重刑期判處監禁40個月。



區域法院。(資料圖片)

深水埗警區刑事調查隊第8隊徵詢律政司意見後，起訴該名被捕人3項「串謀詐騙」罪。針對近年涉及「串謀詐騙」案的上升趨勢，警方向法庭以《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，以增加阻嚇力。案件今日在區域法院判刑。經審視後，法庭批准加重25%的刑期。被告最後被判監禁40個月。

警方呼籲市民收到陌生人電話時，如果對方自稱為親友並利用不同藉口索取金錢，應保持警覺並立即向家人核實。如電話內容涉及保釋金，市民應致電警署核實，警方亦不會要求市民到公眾地方處理保釋金。市民應該多加留意及關心家中長者，與他們分享有關詐騙的最新資訊，加強他們的防騙意識。市民如果懷疑遇到騙案，應致電「防騙易18222」熱線查詢或致電999報案。

此外，警方亦呼籲市民不要因一時貪念或抱有「搵快錢」的心態，協助騙徒收取贓款。是次案例已向社會發出清晰警告，此等協助騙徒的行為有機會招致嚴重的法律後果，市民切勿以身試法。