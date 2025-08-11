尿液汽水｜市民人心惶惶坦言防不勝防　有人直斥：俾天收、有報應

「尿液汽水」案震驚全港，警方前日（9日）拘捕一名63歲男子，揭發有人疑不滿受超市職員不禮貌對待，將尿液混入樽裝「加系可口可樂」和七喜後，放上深水埗、旺角、灣仔區多間超市貨架，且犯案已長達一年，直至早前一名9歲男童飲用後不適，始揭發事件。



事件令不少市民人心惶惶，有人直斥疑犯「俾天收、有報應」，但均認為加料汽水防不勝防，只能在飲用前多加留意有否被開啟痕跡，「開蓋冇喳一聲就知佢有冇料到。」



許小姐接受《香港01》訪問時，驚聞有人加料入汽水，直斥：「呢個人俾天收呀，有報應囉！」她指自己平時一般光顧超級市場，因為有單有據，如不幸買到「尿液汽水」亦防不勝防，「係唔好彩，如果嗰盒加咗料都冇計。」她又指，平常會留意開啟汽水時會否有「喳」一聲氣泡聲，「開蓋冇喳一聲大概知有問題，知佢有冇料到。」

胡同學亦批評涉案男子行為，「梗係唔好啦，正常人點會加落去，一定係犯法！」但他指除非汽水有非常明顯缺損，例如飲用前已明顯被開啟，否則難以發現有問題，實際上是避無可避，「真係加咗落去我哋都唔知，個膠樽係唔會變，呢個品牌（可口可樂）係有信譽，正常係會照飲。」

帶着兩名幼童的余女士指，無論紙包或樽裝飲料，每次給小朋友飲前都會清洗乾淨，認為事件涉公德心，周圍均有機會有發生，「當然係好唔啱啦，而家更加要小心啦！」

西九龍總區重案組第1隊總督察邱雨星較早前交代案情時指，7月接獲報案，指過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有「加系可口可樂」及七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液，其中一名9歲男童飲用後感不適，求醫後即日出院。除男童飲用後不適，亦有職員從上年9月起發現貨物有異，但當時未知成份，直至男童誤飲通報食環署，方知或與尿液有關。

西九龍總區重案組根據情報分析及翻查大量閉路電視，在8月9日於深水埗拘捕一名姓羅（63歲），他涉嫌「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品等」，將會被起訴並於明天在西九龍裁判法院提堂。

被捕人報稱無業，曾與超級市場職員爭執。據悉他並非在超市即場「加料」，相信他之前有飲用相關汽水的習慣，為報復打開汽水樽蓋加入尿液，扭回樽蓋，再帶回商舖擺上架，犯案大約1年。警方亦在犯人寓所發現1支準備好的尿液，以及約6支未開蓋、與驗出有尿液同一批次的飲品，相信有人準備再犯案。

香港太古可口可樂公司回覆查詢指，一直以產品的安全與品質為最優先的考量。該案件屬發生在香港市場上的少數個別事件，涉及被蓄意污染的Coca-Cola Plus （加系可口可樂） 500毫升膠樽。公司在整個調查過程中全力配合政府當局，並嚴格遵循其指導方針行事。對於當局以高度專業與嚴謹態度調查本案，公司深表感謝。