相思灣可疑8漢｜警聯海關西貢檢$1350萬私煙　截8越漢查是否相關

水警聯同海關今日凌晨在龍蝦灣截獲30箱未完稅香煙，不排除有人曾協助搬運私煙。後來人員於清水灣相思灣截停了8名可疑男子，他們均為越南籍，持「行街紙」，被帶署調查，以了解他們是否與案件相關。



人員在現場及該涉案貨車上共檢獲約300萬支懷疑私煙，估計市值約1,350萬元，應課稅值約一千萬元（警方提供）

警方表示，水警聯海關今日（12日）凌晨在西貢東面水域一帶進行反走私活動。期間發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢龍蝦灣附近岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由該快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，惟該些可疑男子立即跳上涉案快艇，並高速往香港東面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東面水域往內地方向駛去。

人員在涉案貨車上共檢獲約300萬支懷疑私煙，估計市值約1,350萬元，應課稅值約1,000萬元。有關涉案貨車已被扣查。另外，在調查案件期間，人員在相思灣路附近截獲8名持「行街紙」的越南籍男子，並帶返警署作進一步調查。

在調查案件期間，人員在相思灣路附近截獲8名持「行街紙」的越南籍男子，並帶返警署作進一步調查。

案件由水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警東分區聯同海關海域調查組人員共同偵破，現正由警方和相關部門人員繼續跟進調查。

買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。