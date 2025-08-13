交通警放蛇捉白牌車　call車粉嶺去元朗　拘兩男扣豐田Tesla

新界北總區交通部執行及管制組今日（13日）進行打擊非法載客取酬（俗稱白牌車）行動，於粉嶺區喬裝乘客，並租用兩輛私家車前往元朗區，車資索價100元以上。警方拘捕兩名分別33歲及42歲男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。



據悉，被捕兩名男子均為車主，報稱任職地盤科文及職業司機，已獲保釋候查，須於9月中旬向警方報到。涉案車輛均沒有有效的出租汽車許可證，被扣查作進一步檢驗。



警方檢獲兩輛私家車。（林振華攝）

現場所見，警方檢獲兩輛私家車，其中一輛為豐田Previa「大霸王」七人車，領有中港車牌；另一輛則為Tesla。

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察魏少昌表示，警方呼籲市民，出行時應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛沒有有效的出租汽車許可證而非法載客取酬，其第三者保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察魏少昌交代案情。（林振華攝）

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效既出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款10,000元及監禁6個月，再干犯則可處罰25,000元及監禁12個月。