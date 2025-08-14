楊柳風球│本港飛台北貨機疑遇強風　降落姿態不穩引擎擦地冒火光

颱風楊柳吹襲台灣，多班航機受到影響。其中，一架於本港出發前往台北的UPS貨機，疑因降落時遇上強風，於兩度嘗試降落未果須重飛，當第三次嘗試降落時，飛機姿態突然不穩、左右搖擺，導致右邊一個引擎擦撞地面冒出火光。根據事後相片所見，該引擎外殼損毀，當局正調查肇事原因。



根據網上直播片段可見，涉事貨機引擎冒出火光。

涉事航班編號為UPS61，以波音747-8F型貨機執飛。該貨機於本港時間周三（13日）傍晚5時52分在香港國際機場起飛，前往台北桃園國際機場。根據航班追蹤網站flightradar24.com資料，該航機於晚上7時左右飛抵新竹外海，盤旋一圈後再近進，第一次降落但不成功，復飛後再次嘗試但仍未果。貨機再次復飛，第三次終降落在桃園機場05L跑道上。

但根據網上直播片段顯示，貨機主輪接觸跑道不久，機身開始搖擺，疑先向右再向右搖擺，期間右邊一個引擎懷疑擦撞地面，引起長達數秒鐘的火光（747-8F具有4副引擎）。根據事後相片所見，該引擎外殼損毀，當局正調查肇事原因。據悉事件中無人受傷。

UPS61貨機曾兩次復飛，第三次始降落桃園機場。(圖片來源：flightradar24.com)