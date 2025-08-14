警觀塘放蛇捉白牌車　拘兩男司機扣查比亞迪　一車另檢尼古丁煙彈

東九龍總區交通部執行及管制組今日（14日）進行打擊非法載客取酬（俗稱白牌車）行動，喬裝乘客於觀塘租用兩輛私家車，拘捕兩名分別57歲及30歲男司機。據了解，人員分別租車由巧明街前往牛頭角彩福邨彩歡樓；成業街前往啟德維港壹號，兩車資在使用優惠後均約100元；其中一車為比亞迪（BYD）。



被捕兩名男子分別報稱為退休及無業，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。此外，警方於該名30歲司機的座駕車頭位置，檢獲17盒含尼古丁成份的煙彈，遂另以涉嫌「管有第一類毒品」罪及「管有未完稅香煙」將其拘捕。兩輛涉案車輛均沒有有效的出租汽車許可證，被扣查作進一步檢驗。



警方觀塘區打擊「白牌車」拘兩司機，其中一車為比亞迪（BYD）。（羅日昇攝）

東九龍總區交通部執行及管制組督察潘俊豪表示，警方呼籲市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛沒有有效的出租汽車許可證而非法載客取酬，其第三者保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效既出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

人員經進一步調查後，在該名30歲被捕男司機的私家車內檢獲17盒懷疑含有尼古丁的煙彈。（警方提供）