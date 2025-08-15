本地男涉兩假扮官員騙案　4個月內洗$620萬黑錢　遭加刑囚47個月

警方於2022年4月接獲兩宗報案，指有騙徒假扮官員，訛稱受害人觸犯刑事罪行，要求受害人提交銀行帳戶資料證明清白，最後受害人銀行帳戶內的金錢被盜取後發現受騙，報案求助。大埔警區刑事部人員經調查後，拘捕一名案發時27歲男子，他涉嫌利用兩個本地銀行傀儡戶口，於同年2至6月期間，協助騙徒清洗逾620萬港元的犯罪得益。



警方經徵詢律政司意見後，以「洗黑錢」罪起訴該名男子，並向法庭申請加重刑罰，今日（15日）在區域法院被裁定兩項「洗黑錢」罪罪名成立，獲法庭批准及增加3分之1的刑期，其後被判處監禁47個月。



案中本地男子今日（15日）在區域法院被裁定兩項「洗黑錢」罪罪名成立，被判處監禁47個月。(資料圖片)

警方呼籲市民，切勿租、借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租、借或賣出戶口，作為傀儡戶口持有人，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

警方重申不論租、借或賣出戶口，以用作清洗黑錢用途，帶來的刑罰及後果，遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並積極研究，加快「洗黑錢」案件的檢控程序。