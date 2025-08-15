網約車黑工｜警今年破5案均持雙程證　最高判監2個月停牌一年

內地司機疑透過「高德打車」在港接單載客取酬，親口向乘客承認無香港身份證，「黑工」身份惹起關注。警方昨日（14日）指事件牽涉詐騙集團，並拘捕一名涉借出戶口的53歲男子。「高德打車」今日（15日）則指高度重視，會全面升級平台。



警方今日在「香港警察」專頁透露，今年已偵破5宗持雙程證人士非法提供出租及載客取酬服務案件，其中4宗已完成審判，最高判刑為監禁2個月、停牌12個月及罰款800港元；餘下一宗將於8月中再度審訊。而針對 8月13日最新案件，警方已鎖定涉案人士，並成功拘捕嫌疑人。



警方重申，為加強打擊此類犯罪，運輸及物流局、保安局、運輸署、警務處及入境處已聯合與相關平台會面，明確表達監管關注。平台方承諾將積極配合警方調查，並嚴格執行「見疑即報」機制。執法部門未來將持續與內地單位深化情報交流，全力遏止非法勞工犯罪行為。



近日有市民在社交平台上載片段顯示，有疑似內地司機透過「高德打車」平台在港接單載客取酬。（受訪者提供影片截圖）

「高德打車」今日在社交專頁表示，高度重視事件，並深刻理解市民的擔憂。目前案件仍在調查階段，高德正與合作車行積極配合警方的調查工作，共同打擊任何危害行業健康發展的不法行為。高德又指，對任何違法行為零容忍，將持續發揮好出行需求與出行平台的連接作用，督促合作車行合法合規經營，為用戶創造安全舒適的出行體驗。

針對冒名載客等罔顧道路使用者安全的情況，高德已全面升級平台管理制度，包括但不限於以下措施：

1. 技術升級。督促和協助合作車行引入多種技術手法，如人臉辨識、設備ID綁定等，以準確識別駕駛者身份；

2. 即時核查。針對用戶投訴，高德將聯合合作車行進行實時核查，即刻下線存在違規行為的駕駛者賬號；

3. 隨機抽檢。要求合作車行設立並嚴格執行司機抽檢制度，定期開展全面風險排查；

4. 優化制度。制定更嚴謹的安全管理細則，以確保所有合作車行遵循最高的安全標準，從源頭上預防和杜絕違規行為。