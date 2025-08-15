澳門2老婦墮殺豬盤騙局失842萬　司警拘40歲港漢涉助洗6000萬黑錢

澳門兩名老婦疑墮「殺豬盤」騙局，痛失逾842萬元。澳門司警追查下，揭發有人將騙款用於購買虛擬貨幣，前日（13日）在新口岸區一食肆，拘捕一名姓黃（40歲）香港男子，他涉嫌自去年中起，協助犯罪集團清洗黑錢6,000多萬港元。



澳門司警在沙涉案食店搜出來歷不明的160萬港元現金。（澳廣視圖片）

澳門司警於本月初接獲其中一名受害人報案，指透過聊天軟件認識網友，對方聲稱可教授投資黃金和外匯等賺取金錢。受害人不虞有詐，先後多次透過轉帳和線下轉交款項用於投資，惟最終未能取回款項，損失512萬元。司警調查期間，亦發現另一名受害人被同樣手法詐騙，損失 330萬元。

司警接手調查後，鎖定一名涉嫌負責接收詐騙現金的男子，但他已逃離澳門。警方又發現上月27日，該名在逃男子曾將兩筆35萬元及21萬港元騙款，帶到新口岸區一食店，交予一名姓黃男子。

澳門司警拘捕一名涉案香港男子。（澳廣視圖片）

本周三（13日），警方將黃男帶走調查，發現有人交收款項時，會以「十元鈔票截圖及號碼」作識別，以此確認是「熟人介紹」。相信自去年中起，黃男按上線指示接收港元現金，用於購買虛擬貨幣，累計處理的款項至少6,000萬港元。

警方在食店搜出來歷不明的 160萬港元現金，有人否認犯案，案件移送檢察院偵辦。司警將追查其餘在逃人士和騙款去向，而黃男被捕時，在其親戚位於新口岸區的食店從事樓面工作，亦涉嫌在澳門非法工作，已另立案件跟進。