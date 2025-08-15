高德網約車黑工｜53歲男涉借資料供詐騙集團開戶被捕　獲保釋候查

一名報稱職業司機的53歲男子涉嫌將個人資料交予詐騙集團，登記網約車平台戶口，該戶口被內地黑工使用載客取酬。警方前日（13日）以串謀詐騙拘捕該名男子，並追緝3人，包括招攬開戶、安排不同司機接單載客取酬，從中賺佣獲利的詐騙集團骨幹成員、涉案司機以及涉案車主。



警方今日（15日）表示，被捕53歲本地男子已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。



53歲男涉借資料開戶被捕 揭詐騙集團開戶招司機抽佣

新界南總區刑事總部警司（行動）李木易講述案情，指8月11日下午一名報案人透過網約車平台在荃灣叫車，發現接單司機對路線異常不熟悉，只能以普通話對答，經查問下司機承認非香港身份證持有人，由於懷疑司機是非法勞工，所以下車後在網上向警方報案。

案件交由新界南總區交通部及刑事部調查，發現事件牽涉一個詐騙集團在背後操縱。首先要成為網約車司機，需要在網約車平台掛鉤的一些個別服務供應商，在網上作戶口登記。

此詐騙集團通過不同人士開設網上戶口，安排不同司機接單載客取酬，而司機是否合資格人士無從稽考，集團從中賺佣獲利。警方周三（8月13日）以新界南總區人員採取執法行動，以「串謀詐騙」罪名拘捕了一名報稱職業為司機的53歲本地男子。調查顯示，被捕人在較早時間將自己的個人資料提供予詐騙集團登記網約車司機戶口，同一時間，他亦有使用由詐騙集團安排的其他網約車司機戶口載客取酬。該名男子現正被警方扣留調查。

警方相信詐騙集團運作約兩個月，現正通緝涉案詐騙集團3名人士，包括一名骨幹成員，相信他負責招攬成員提供個人資料登記戶口、安排車輛及司機，並且收取佣金，以及一名懷疑非本地人的涉案司機和一名車輛登記車主。

集團牽涉中港兩地人士，部分人經網上社交媒體招攬，亦有經朋友介紹，收入等金額數目仍有待調查。警方會繼續向涉事的網約車平台及服務供應商進行調查，找出其他影子戶口及車輛去向，並且會繼續追查其他與案有關的詐騙集團成員。

李進一步強調，案中詐騙集團為求賺取佣金而誘使市民提供或賣出個人資料來開戶，並安排未合資格人士非法取酬載客，罔顧道路使用者安全，行為極度卑劣，社會應予以譴責。警方再次提醒大家，任何人士如果牽涉上述行為，是干犯「串謀詐騙」罪，需要負上刑事責任。根據香港法例「串謀詐騙」罪一經定罪，最高可以被判監禁14年。

大家亦都唔好覺得提供個人資料或者身份俾其他人，或偽冒其他人身份駕駛只係好小事，好輕微。其實咁樣做嘅話你已經會被視為串謀詐騙嘅共犯，並且會面臨嚴重嘅刑責。所以千萬不要因為一時搵快錢而犯法，因小失大。 警方新界南總區刑事部警司李木易

新界南總區交通部執行及管制組總督察屈展焯表示，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關車輛使用限制的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛，或使用汽車作出租或載客取酬的用途，首次定罪可被罰款1萬元及監禁6個月，再次干犯可被處罰2.5萬元及監禁12個月，涉案車輛的牌照亦可以被暫時吊銷6至12個月。

警方會繼續根據行動優次及調配適當資源，並會聯同其他部門，例如運輸署及入境處繼續採取針對性的執法行動，打擊非法出租及載客取酬的活動。如行動期間，警方發現涉案人士涉及其他違法罪行，例如違反逗留條件，警方會作出調查及採取檢控行動。

警方呼籲市民出行時，應選擇合法的交通工具，如相關車輛無合法許可證或非法截客取酬，有關車輛的第三者風險可能會失效，一旦發生意外，其他道路使用者均會失去有的保障。市民亦可向警方舉報懷疑出租或載客取酬的活動。

事主最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題。（受訪者提供影片截圖）

近日有市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士來港駕車賺錢做「黑工」，引起社會關注。

據事主上傳至threads的影片可見，他最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題，事主遂以普通話提問，司機點頭承認在港居住。對方指自己沒有香港身份證，從內地來港以商務簽注逗留，並有駕駛執照，借用老闆的私家車從事網約車服務。事主追問是否沒有香港身份證都可以從事高德打車網約車服務，司機稱目前未有規管，但據知9月會發佈新限制：「這個平台不需要香港身份證」、「現在沒有管，9月份後應該就開不了」。

事主指，該名司機的駕駛技術雖然沒有問題，但對方無香港身份證而載客取酬猶如黑工，屬違法行為，已報警求助。他認為高德打車平台有漏洞，容許非本地人提供服務，隨時無第三者保險，一旦發生事故，乘客毫無保障可言，「我覺得佢哋（平台）審查司機好有問題，有咩可能會俾黑工係香港工作，仲要係道路上面，唔熟路會對其他道路使用者做成好大影響」。