港鐵車廠意外｜死者大動脈撕裂　家人批職員三不知：我死咗個仔

北大嶼山港鐵小蠔灣車廠，今午（15日）發生致命意外，一名年僅20歲的姓林男學徒，遭溜後工程車撞倒夾於牆身，送院搶救數小後時不治。意外後，多名港鐵職員派員到醫院了解，死者多名親友苦候多時驚悉噩耗，有家人直斥港鐵人員「一問三不知」，一度激動稱：「我而家死咗個仔呀，大動脈撕裂呀！」擾攘一輪後，港鐵終交代初步資料；惟工權會認為港鐵「要再做好啲。」



地上遺有血跡。（蔡正邦攝）

意外發生於中午12時02分，姓林（20歲）事主昏迷送往瑪嘉烈醫院搶救，惜最終於傍晚6時14分證實不治。港鐵事後派員到醫院了解，多名親友亦一直在醫院焦急等候，最終卻未能等到好消息。

醫院可見，一名女子與港鐵職員理論，並批評職員一問三不知，「我要知道當時個小朋友喺你哋公司點解會發生咁嘅意外，只係想知咁簡單，你話我知唔可以同我哋交代？咁你嚟做乜嘢？」林母又透露，其子任職學徒，有上級監督，「我而家死咗個仔呀，喺你哋公司做學徒咋‥‥‥唔係有個師傅跟住咩？佢日日返嚟都係話擰幾粒螺絲做好輕嘅嘢，咁而家出意外，師傅喺邊度，帶佢個人喺邊度？」

一名男工捱工程車撞，腳及腹部重創。（蔡正邦攝）

言談期間，職員模稜兩可回應令家人不滿，「我好冷靜㗎喇，我喺度幾個鐘頭，而家我咁惡同你講嘢，因為醫生話我聽真係死咗喇個仔‥‥‥點解架車可以溜後溜到咁樣呀？大動脈撕裂喎，夾住唔郁得喎，斷咗喎！到而家都冇人答到我，咁你哋叫我哋做家屬點呀，等待調查、唔知道、冇交代！」

在場有其他親友則希望港鐵可解答至少三大疑問，包括事主當時正在做甚麼工作；當時有否上級或同事一同工作；事發過程為何，事主被夾後如何拯救。

事主昏迷送院搶救後不治。（黃學潤攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦趕抵醫院，接觸家屬提供協助同支援，死者母親十分傷心。據她初步了解，此為死者的第一份工作，他主要被夾到盆骨及以下，大動脈撕裂。她又指，港鐵一直沒有交代詳情，家屬苦等數小時才獲初步資料，認為港鐵「要再做得好啲」。蕭倩文表示，港鐵要公開交代當時車上有沒有人、為何車輛會溜後、該處是否必經之路、事後救援情況等。

案發於今午12時02分，姓林（20歲）男工人在車廠內被一輛工程車撞倒，其腳及腹部受傷，初時清醒，其後陷入昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救後，傍晚6時14分證實不治。勞工處指已即時派員到現場，正調查意外原因。

警方經初步調查後，相信林男從工程車後方經過時，工程車突然溜後，將其撞倒並推撞向牆身。他被夾困在工程車及牆身之間，由同事救出。警方將列案件列作「工業意外—有人意外受傷 」跟進，現正調查事件。消息稱，該工程車用於維修路軌，林男被車夾到左邊大腿，事後現場地下遺有血跡。

港鐵公司表示，對於今午小蠔灣車廠意外，導致一名同事身亡深感哀痛。事發後車廠的相關工作範圍已即時停止運作，公司會聯同相關政府部門徹查事件。公司向家屬致以深切慰問，並將盡力為家屬提供所需協助。