港鐵車廠意外｜死者去年9月入職港鐵機車維修組　外出吃飯時被撞

北大嶼山港鐵小蠔灣車廠發生嚴重意外。今日（15日）中午12時02分，據報一名男工人在車廠內被一輛工程車撞倒，其腳及腹部受傷，初時清醒，其後陷入昏迷；同事大驚報警。救援人員趕抵為將姓林（20歲）男傷者送往瑪嘉烈醫院搶救，惜傍晚6時14分證實不治。港鐵公司回應傳媒查詢時，稱對意外導致一名同事身亡深感哀痛。勞工處指已即時派員到現場，正調查意外原因。



港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲晚上會見傳媒交代事件稱，非常難過及哀痛，代表公司致以最深切慰問，在事故後已派職員到醫院向家人提供協助。港鐵一直十分重視安全，現時人員在小蠔灣車廠調查事件。



死者去年9月入職，一直在機車維修組工作。今日在車間工作完畢，準備外出吃飯時被一輛運輸用的工程車撞，在場同事即時協助，港鐵亦通知警方、消防、救護幫忙，惟該同事送院後不幸離開。



港鐵以安全為首要任務，車廠範圍內作業有既定程序，故十分重視，會詳細調查事件成因，並會為家屬提供適切協助。其他同事對事件亦感難過，公司已安排小組支援同事情緒。港鐵會配合相關政府部門徹查事件。她又指，現正循多方面資料搜證，包括附近閉路電視、現場工作環境、工程車運作、死者在該處原因及其他同事口供等；車廠範圍工作及任何作業有既定指引，事件中有無成因有待調查。



地上遺有血跡。（蔡正邦攝）

警方經初步調查後，相信林男從工程車後方經過時，工程車突然溜後，將其撞倒並推撞向牆身。他被夾困在工程車及牆身之間，由同事救出。警方將列案件列作「工業意外—有人意外受傷 」跟進，現正調查事件。消息稱，該工程車用於維修路軌，林男被車夾到左邊大腿，事後現場地下遺有血跡。

港鐵公司早前表示，對於今午小蠔灣車廠意外，導致一名同事身亡深感哀痛。事發後車廠的相關工作範圍已即時停止運作，公司會聯同相關政府部門徹查事件。公司向家屬致以深切慰問，並將盡力為家屬提供所需協助。

一名男工捱工程車撞，腳及腹部重創。（蔡正邦攝）

事主昏迷送院搶救後不治。（黃學潤攝）