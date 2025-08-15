港鐵車廠意外｜現場暗斜　工程車防溜後措施無果　死者攝罅行被夾

北大嶼山港鐵小蠔灣車廠今午（15日）的致命意外，奪走了初出茅廬、年僅20歲的姓林男學徒性命。事發經過更多細節曝光，消息稱，現場地面暗斜，涉事工程車的司機當時有拉制停器，另有技工在車輪放置兩個制停器防止溜後。事發時，林男「放飯」外出，疑未有按指定出口路線離開，從工程車與牆身之間罅隙行過時，工程車突溜後將其夾死。



事主昏迷送院搶救後不治。（黃學潤攝）

據了解，20歲姓林男死者，據報生前與父母居於屯門，其胞姊與兄長已出身遷出。林男於去年9月2日入職港鐵，任職車務訓練部技工學徒，工權會指此為他第一份工作。據悉，其今日的工作時間為早上8時至下午4時45分。

消息稱，今早約11時40分，一名司機駕駛工程車、連同將兩節車廂，倒後駛進小蠔灣車廠待修。他停定後啟動制停器，將涉事車輛及車廂完全制停。由於現場地面暗斜，一名技工在工程車車輪放置兩個制停器，防止溜後。當時工程車與牆身有罅隙，亦有另一名職員在兩旁罅隙，使用封帶圍封。

15分鐘後，林男準備外出用膳，疑未有按指定出口路線離開，從工程車與牆身之間的罅隙行過。適時，該車突然溜後，將其夾困其中。其他同事嘗試營救無果，最終工程車司機將車駛前，才令林男脫困，惜他最終仍未能逃過死神魔掌。

地上遺有血跡。（蔡正邦攝）

警方早前表示，相信事主從工程車後方經過時，工程車突然溜後，將其撞倒並推撞向牆身。他被夾困在工程車及牆身之間，由同事救出。警方將列案件列作「工業意外—有人意外受傷 」跟進，現正調查事件。消息稱，林男被車夾到下半身，腳腹受傷，事後現場地下遺有血跡。

意外後，多名港鐵職員派員到醫院了解，死者多名親友苦候多時驚悉噩耗，有家人直斥港鐵人員「一問三不知」，一度激動稱：「我而家死咗個仔呀，大動脈撕裂呀！」擾攘一輪後，港鐵終向他們交代初步資料；惟工權會認為港鐵「要再做好啲。」

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲，則在晚上會見傳媒交代事件，指非常難過及哀痛，代表公司致以最深切慰問，已派職員到醫院向家人提供協助。死者去年9月入職，一直在機車維修組工作。今日在車間工作完畢，準備外出吃飯時被一輛運輸用的工程車撞倒。

李婉玲續指，港鐵以安全為首要任務，車廠範圍內作業有既定程序，故十分重視，會詳細調查事件成因，並會為家屬提供適切協助。其他同事對事件亦感難過，公司已安排小組支援同事情緒。港鐵會配合相關政府部門徹查事件。她又指，現正循多方面資料搜證，包括附近閉路電視、現場工作環境、工程車運作、死者在該處原因及其他同事口供等。被問及是否有人違規，她指車廠範圍工作及任何作業有既定指引，事件成因有待調查。

一名男工捱工程車撞，腳及腹部重創，送院不治。（蔡正邦攝）