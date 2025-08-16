警破「彈票黨」網購騙案拘4人　包括中五生　涉款$38萬

警方留意到近日俗稱「彈票黨」的「空頭支票」網上購物騙案持續出現，人員於8月14至15日展開拘捕行動，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3男1女，當中一人有三合會背景。四人年齡介乎16至69歲，包括一名中五學生，一共牽涉16宗騙案，涉款約38萬元。



行動中，警方檢獲電子器材、支票簿、入票紙、贓款及成功起回部分失物。（黃偉民攝）

西區警區刑事總督察張蔚珊指，犯罪集團首先會透過購買傀儡戶口獲得支票簿，而實際這些戶口是沒有任何結餘。集團成員繼而會透過網上買賣平台，向賣家磋商購買名錶、電子音響或高價的電子產品。當達成買賣協議後，成員會以支票過數方式，透過入票機傳入支票至受害人戶口。

西區警區刑事總督察張蔚珊指，西區警區刑事部透過分析犯案手法以及情報收集，鎖定了一個活躍於全港多區的犯罪集團。（黃偉民攝）

由於支票已進入受害人戶口後賬面結餘會顯示上升，令受害人誤以為款項已入賬，便會向犯罪集團負責收貨的成員交出相關貨物。直至事後一至兩天之後，受害人才發現這些支票是不能兌現，被「彈票」，但貨物已經被集團成員轉售圖利。

警方經過大量的情報分析及深入調查，成功鎖定犯罪集團其中4個骨幹成員，他們負責不同的工種，當中包括提供支票簿、入票、收取受害人貨物以及將貨物轉售圖利。

（警方網上記者會截圖）

人員於8月14日在藍田區進行埋伏，其中兩名被捕人士正向一個受害人收取貨物，人員於是採取拘捕行動，在同一天晚上至翌日早上，警方亦拘多兩名集團成員。他們分別報稱中五學生、外賣員、無業及退休人士；其中一人有三合會背景。現時兩名被捕人士仍然被警方扣留調查，而另外兩名獲准了保釋候查。警方會繼續追查犯罪集團是否涉及其他同類案件。

在行動中，警方檢獲了大量的證物，包括電子器材、支票簿、入票紙、贓款及成功起回部分失物。

警方呼籲，網上交易應該選擇可靠的平台，避免接受支票付款，亦建議使用即時轉帳或現金交收。假如要接受支票收款，應該提高警惕，市民不應單憑入數紙或銀行交易紀錄，判斷交易是否成功；一定要查詢自己銀行戶口內的可用結餘，才能確認交易是否成功轉帳。

警方提醒市民，求職時應該要提高警惕，謹慎核查工作的性質及背景，避免誤導法網。正值暑假，犯罪集團會趁機招攬想賺快錢的年輕人去做「跑腿」，負責收取貨物。警方提醒，任何人為犯罪集團收取贓物，已經要負上刑責。

詐騙活動會干犯「以欺騙手段取得財產罪」或「欺詐罪」，兩項罪行均屬嚴重罪行，一經定罪最高刑罰是監禁10年及14年。由於同類型騙案盛行，警方會徵詢律政司意見，就判刑向法庭申請加重刑罰。市民切勿輕信以「搵快錢」作招來的廣告，以身試法。

警方建議，市民下載「防騙視伏App」應用程式，評估交易風險，有關應用程式可查閱，銀行戶口及電話號碼，有否牽涉任何的騙案，判斷交易風險。