旺角街頭遭圍毆傷肋骨額頭　24歲男事主網上求片冀助緝拿兇徒

旺角發生街頭襲擊事件，一名姓曾（24歲）男子今日（17日）凌晨4時半左右，行經旺角彌敦道新之城對開時，迎面而來3男1女大喊：「望咩望！」曾男回頭了解之際，突然被人衝上前圍毆。曾男向《香港01》表示，當時只是望前面小巴站，與眾人並無眼神接觸，對方身上有酒氣而且「拳拳都係打面」，他只能以手擋格。拳打約1分鐘後，眾人登上的士逃去，他肋骨、額頭都有瘀傷。他希望當時經過的途人提供事發經過相片影片、車Cam或舖頭閉路電視，協助早日將兇徒繩之於法。



旺角發生街頭襲擊事件，24歲事主被拳打約1分鐘，肋骨、額頭都有瘀傷，嘴唇流血。他希望當時經過的途人提供事發經過相片或影片，或者車cam和舖頭閉路電視，協助早日將兇徒繩之於法。（事主曾先生提供）

警方今日（17日）凌晨4時34分接獲一名24歲姓曾男子報案，指在旺角彌敦道666號對開，被至少兩名年約27至30歲的陌生男子拳打，兇徒事後往亞皆老街、彌敦道方向搭的士離去。曾男面、鼻紅腫、嘴唇流血，被送往廣華醫院治理。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，交由旺角刑事調查隊第三隊跟進。

事主今早在網上發帖，希望拍攝到事發經過市民提供閉路電視等片段，協助警方緝拿兇徒。曾先生向《香港01》表示，凌晨約4時20左右從旺角站D2出口往太子方向步行，行到新之城對開時，迎面經過的3男1女大叫：「望咩望！」於是他回頭了解，卻見眾人衝上前圍毆他。

旺角發生街頭圍毆案，曾先生肋骨瘀傷，嘴唇破裂。（事主曾先生提供）

「我即刻掉走手上面嘅隨身物品用手護住塊面，直至我比佢哋打跌到鐵閘邊之後，佢哋仲係持續打左30秒左右，拳拳都係打面。」曾先生強調，當時只是望前方的小巴站，並沒有望該些人士，他相信有人曾經飲酒，其中一人染有金髮、戴眼鏡。眾人後來往油麻地方向跑走，在彌敦道登上一輛的士逃去無蹤。

曾先生額頭、顴骨及肋骨都有瘀傷，嘴唇破裂。他希望當時停泊在附近的的士或附近舖頭，可提供車Cam或閉路電視，以助早日將兇徒繩之於法。