電梯工過勞死｜工時長只因錢　為結婚曾連返4個月　行家嘆難改變

「升降機個行業特色就係低薪靠補水。」電梯維修工陳家兒平均每月工作高達352小時，去年連返59小時後休息一晚，翌日再開工時猝死。香港電梯業總工會理事長黃國基認同行業長工時的弊病，每月開工300至400小時實屬等閒，形容有行家年僅50歲卻捱到早衰如70歲老人。他多年來致力推動改革行業工時體制，但坦言絕非易事，即便有資方願意改變更表，但工友擔心收入會減少而不想改變。工會調查報告顯示，八成人希望維持原有模式。



他解釋，如果只想賺萬餘元收入，毋須選擇加入電梯業，不少技術性勞工薪酬相若，又不用忍受酷熱骯髒的工作環境，但正正因為電梯業能靠補水賺得可觀收入，滿足供樓養家的需要，故不少行家犧牲個人健康及家庭生活來上班賺錢。他慨嘆：「人工係重要，但唔係最重要，因為人命先係最重要」。



電梯維修技工屬厭惡性行業，總是要捐窿捐罅，弄得大汗淋漓、污糟邋遢，且時有職安事故，予人危險的感覺。入行逾30載、目前仍在前線工作的黃國基，同意電梯維修是吃力的工作。

他舉例，升降機頂部設有圍欄，空間較機廂更狹窄，卻要容納兩名壯漢工作，加上𨋢槽內密不透風，溫度較機廂高5度，若機廂內設有冷氣機，熱氣更會直攻機頂，「譬如我响機頂，如果我喺最頂一層做嘢，可能半小時我一定要出去休息，如果唔係可能心口真係有啲翳悶......因為所有熱空氣上升，你更加會感覺到特別熱，呼吸唔暢順。」

黃國基指，升降機頂部設有圍欄，空間較機廂更狹窄，卻要容納兩名壯漢工作。（王海圖攝）

又例如，單幢式大廈升降機故障無法使用時，維修工需要搬工具箱上頂層機房檢查，若發現有零件需要更換，隨時要落樓取新零件，來來回回爬樓梯，對體力需求相當大。

電梯維修技工屬發牌制，黃國基指要先做滿4年學徒合約，然後讀書考試合格，即5年時間便可獲牌照，若不考試則需要工作滿8年才可獲發牌，「同醫生護士一樣，好犀利，仲未必考到」。被問及長工時工種不少，例如醫護亦要「追更」，他會如何評價兩者之別，黃國基稱兩者同屬專業及長工時，但電梯業薪酬至今仍未能反映其專業。

黃國基又舉例指，單幢式大廈升降機故障無法使用時，維修工需要搬工具箱上頂層機房檢查，來來回回爬樓梯，對體力需求相當大。（王海圖攝）

電梯業薪酬低 為養家供樓超時補水屬普遍

猝死的陳家兒入行40年，在同一公司工作25年半，日薪僅673元，若不超時工作補水，月入約1.7萬元，黃國基對此無奈道：「底薪600幾蚊，係唔係一個正常（水平），我唔知道點評價，留畀社會評價」，但他指出，現時電梯維修工平均薪酬約兩萬元，並不足以供樓養家，故行業的特色是低薪靠補水，「人係會向上流，想供樓、想供車，呢啲就係動力......雖然我們人工低，但我哋實際收入唔低，我哋一個人打兩份工、打三份工」。

只要技工願意工作，公司便樂意編更多更，甚至早年尚未有發牌制度時，自己需要錢結婚，行家會主動讓出更份予其「賺多啲」，他曾試過連續工作4個月不休息，沒見過女朋友一臉，「你夠膽去做，你就可以搵到你認為夠的人工」。

現時的電梯業分兩更制，日更基本工時11小時，額外加時2小時，即合共13小時；夜更13小時。技工可24小時當更，勞工假也可上班，日薪加1.5至2倍的補水，月收入可高達4萬元。黃國基稱，年輕一輩入行後，因尚未有家庭經濟壓力，大多拒絕當更，或者轉行選擇一些較輕鬆的工作，賺取足夠收入供個人洗費便滿足。但踏入30歲想到要成家立室，開支大增，發現「呢個行業原來努力係有錢」，便開始超時工作，直至子女長大，便半退休地減少工時。

黃國基慨嘆，由於工時長，不少工友無暇照顧自己身體，以致發覺患病時，大多已在病危階段，故他寧願減少工時賺少一點，也不想「老嘅時候賺錢買藥食」。（王海圖攝）

踩足80小時寧瞓覺減社交 無暇照顧身體患重病不自知

黃國基認同這個工時模式並不健康，「人哋成日睇到佢哋（技工）好老，其實可能只有50歲，佢哋睇起上嚟70歲，就係因為佢哋不停去返工，日以繼夜。」勞碌半生後雖然換來了財富，卻也犧牲了與親友相處的時間及個人健康。他指出，有行家直踩80小時，相約其吃飯被拒，「有時間不如瞓多啲」；亦有不少工友無暇照顧自己身體，以致發覺患病時，大多已在病危階段，甚至在50、60歲壯年便急病離逝，故他寧願減少工時賺少一點，也不想「老嘅時候賺錢買藥食」。

有公司願改制但工友不支持 全因一個字「錢」

這個以榨取工人所有時間來換取金錢的制度，要改變並非易事。黃國基表示，有公司數年前曾改變24小時當更模式，技工改為只開日更或夜更的交更制，對公司而言開支隨時會更少，只需額外招聘兩個人處理日更較繁重的工作。然而，有些夥計不太願意改制，因其收入會減少很多，除非老闆願意調高整體薪酬。工會調查報告顯示有八成人想維持原有的工時模式，「呢個問題就係一個死胡同，我個行業特色就係有啲人想搵錢，先會入呢行，如果唔想搵錢入呢個行業，又睇唔到有咩前途。」

黃國基指，若能立法界定為工傷，將對工友多一層保障，「佢係返工㗎，他唔係因為做呢件事，可能沒事㗎」。（王海圖攝）

盼「過勞死」立法增工友保障：佢唔係返工可能冇事

黃國基認為，任何能改善目前困局的方法都應作出嘗試，故他經常提出各種意見，希望優化工人的工作環境或薪酬，「人工係重要，但唔係最重要，因為人命先係最重要。我為錢賣命咁，我唔係咩特別行業嚟喎，雖然呢個行業係要對社會有責任，但唔係攞條命出嚟搏命㗎。」

改變制度非一朝一夕，推動「過勞死」立法同樣困難。電梯維修工每月工時300至400小時，是一般香港人工時中位數的一倍，但政府報告指「工作間死亡」與「工作因素」沒有直接關係，故「過勞死」立法討論多年來毫無寸進。黃國基指，若能立法界定為工傷，將對工友多一層保障，他亦經常與立法會議員探討，例如心臟病發身亡的工友，或因為工作環境不理想而引發隱疾，「佢係返工㗎，他唔係因為做呢件事，可能冇事㗎」。