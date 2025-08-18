電梯工過勞死｜香港不承認過勞死　落後日本台灣　家屬索償困難

59歲電梯維修技工陳家兒疑因過勞猝逝，但僱主拒認是工傷個案，遺孀陳太欲為亡夫追討公道，卻面臨重重困難，目前正申請法援。由於香港現時沒有為「過勞死」下明確定義，亦沒有立法及賠償制度，導致類似陳家兒的個案，家屬向僱主追討賠償困難重重，而過去5年香港有663宗僱員在工作期間死亡個案。其實日本及台灣已將「過勞死」納入法律規範，保障勞工權益，工權會指台灣就「過勞死」的索償程序對普通市民而言較「親民」，保障制度與香港形成鮮明對比，期望政府應重啟討論規管工時，並慎重考慮就「過勞死」個案立法補償。



香港法律不承認「過勞死」 工作時猝死難獲工傷賠償

工權會解釋，香港《僱傭補償條例》對工傷的定義，主要指僱員在受僱期間因工遭遇意外而死傷。然而，像陳家兒在工作時因缺血性心臟病發離世的個案，一般只當作「工作期間猝死」，不會列作工傷處理，家屬無法獲得任何工傷賠償或殮葬費。即時死者生前長時間工作，亦不會被認定為「過勞死」，因本港沒有就「過勞死」下定義，亦沒有「過勞死」的立法補償制度。

其實勞工處於2017年委託職業安全健康局就「過勞死」作研究，但得出的結論是「工作間死亡」與「工作因素」沒有直接關係，勞工處一直以來指「工作過勞」並非一個醫學診斷，國際勞工組織也沒有就「工作過勞」而導致工作間死亡制訂定義或指引，國際上亦沒有公認的準則。

勞工處於2017年10月委託職安局聚焦研究僱員於工作地點因心血管病或腦血管病病發死亡的個案。（資料圖片）

既然無相關法律規範，僱主自然不會承認責任，家屬若要追討賠償，只能自行向法院提出索償。陳太坦言，作為一個「平民」，要跟大公司打官司，動輒花費大量金錢及時間，實屬難上加難。工權會亦曾諮詢過律師，得知過往大部分類似個案在法庭上均以家屬敗訴告終。

過去5年僱員工作期間死亡個案達663宗

不過，過去5年在工作期間猝死的僱員人數不少，由2021年至2025年首季，勞工處共接獲663宗涉及僱員在工作期間非因意外或職業病死亡的個案，這幾年來，以保安員及建造業工人猝死的數字。而根據2023至2025年首季，逾8成死亡個案患有心臟疾病及腦血管病。

日本、台灣已將「過勞死」納入法律規範 陳生工時遠超台灣過勞定義

但事實上，台灣及日本已經把「過勞死」納入法律規範，並沒有將「工作因素」視為引發死亡的唯一因素。台灣法律把「過勞死」稱作「職業引起急性循環系統疾病」，主要表現為腦血管疾病或心臟疾病。

工權會引述台灣對「過勞」的定義，指台灣設有心腦血管相關的職業災害指引。根據該指引，若員工在病發前半年內，任意一個月的加班時數超過80小時（以本港正常工時每月平均176小時計算，總工時超過256小時），即符合「工作過重」的過勞定義。

陳家兒病發前半年 平均每月工時達352小時 符合台灣過勞標準

工權會計算，陳家兒病發前半年，平均每月工時達352小時，遠超台灣的256小時過勞定義，符合台灣法例的過勞標準。此外，陳家兒在酷熱天氣警告生效期間，為救人而緊急行斜坡、背負重物，亦符合台灣指引中「工作壓力」的過勞定義。

而日本在1987年發布「關於腦血管疾病和缺血性心髒病等的認定基準」，明確自症狀出現或死亡前一周內，從事在時間和地點能明確與發病或死亡有密切關聯的工作的、或從事較以往更加繁重的勞動而死亡的，可以被認定為因工死亡（過勞死）。

陳家兒去年1月至7月的上班日子及工時



陳家兒於7月6日至8月，連續工作59小時。（家屬及工權會提供）

兩地法律保障差異大 具體影響索償的程序

各地法例的差異，具體可影響索償的程序。工權會指，在台灣，若符合過勞定義，家屬可以透過兩種方式追討賠償：一是直接拿解剖報告到各大醫院找職業醫學專家出具意見報告；二是直接向勞動局求助，由勞動局負責找專家出具報告。工權會形容，這些索償程序對普通市民而言相對「親民」，容易操作。

但在香港，家屬卻需自行承擔高昂的專家醫生費用（至少2至3萬元以上），且相關專家為數甚少，難以尋找。陳太目前正申請法援，希望討回公道。工權會強調，香港政府應正視「過勞死」問題，應重啟討論，並慎重考慮立法補償，保障工友權益。

工權會認為政府要正視問題，盡快採取行動，規管工時，保障勞工權益和生命安全。（資料圖片）

勞工處：沒計劃就「過勞死」作進一步研究，沒計劃立法規管工時

勞工處回覆《香港01》查詢時，再次指「工作過勞」並非一個醫學診斷，國際上沒有公認的準則，香港也沒有這方面的定義。現時勞工處沒有計劃作進一步研究。 此外，勞工處續指，工時政策是複雜及極具爭議性的課題。勞資雙方因應各行業的不同情況，通過協商擬定合適的工時安排。政府現時沒有計劃以立法方式規管一般僱員的工時。