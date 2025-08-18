兩架飛韓國客機一小時內先後故障　均安全折返香港國際機場

一班原訂由香港前往首爾的客機，據報疑因起落架故障，須折返本港；而另一由香港出發往濟州的客機，則疑因機艙加壓問題，亦須折返本港。所幸兩宗事故中均無人受傷。兩宗事故均須機場消防隊出動戒備，而兩次發出戒備狀況則相距不足一小時。



德威航空TW644航班折返香港。(圖片來源：Flightradar24.com)

首宗事故涉及韓國德威航空（t'way）TW644班機，該航班以空中巴士A330-300型客機（注冊號：HL8561）執飛，由香港國際機場（HKG）前往韓國首爾仁川國際機場（ICN）。

根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料顯示，客機由本港時間今日（18日/周一）凌晨1時36分從香港機場起飛，惟約10分鐘後、飛到香港以東上空，客機則一直未有繼續爬升、留在約9,000呎高度，期間在上空盤旋約大半個小時，相信為耗油以減輕機身重量，以在安全情況下折返。

據了解，客機疑因起落架故障，起飛後一直未能收回，故須折返。香港機場消防於凌晨2時34分發出「局部戒備」狀態，客機則於本港時間約凌晨2時50分左右，涉事客機在香港空中交通管制員引領下，於香港國際機場07L跑道安全降落，消防戒備解除。

香港快運UO676航班折返香港。(圖片來源：Flightradar24.com)

第二宗事故則屬香港快運UO676航班，由香港（HKG）前往濟州（CJU），該航班以空中巴士A321-200型客機（注冊號：B-LEG）執飛。周一（18日）凌晨2時42分，客機於香港國際機場出發。

同樣，根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料顯示，客機起飛10多分鐘後，一直維持在9,000呎左右上空，並在香港以東上空盤旋約15分鐘，隨即依據空中交通管制員指示，於凌晨3時33分安全返抵香港機場07L跑道。據了解，客機疑因機艙加壓出現問題，故須折返，機場消防於凌晨3時13分再次發出「局部戒備」狀況，直至客機安全著陸始解除戒備。

香港快運。(香港快運網站圖片)