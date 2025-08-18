享和街爭錶位｜赤膊男復工親受訪　開工為養妻活兒　日後以和為貴

荃灣享和街一車房上月初與駕駛人士爭咪錶位爆發衝突，姓關（47歲）車房男職員喝罵對方「你新嚟㗎？」引起熱議，成為網上公審對象。事隔月餘，綽號「紋身佬」的關先生復工，連日來不少人拍下其開工照擺上網，他接受《香港01》訪問時表現豁達：「咪影囉，老實我都要搵食，我都要養妻活兒㗎嘛啱唔啱先，唔通我唔使食政府養我呀？」強調需要養家糊口而工作，認為當時只是一場普通的泊位口角。他表示事件後學會改變，日後面對爭執「平和啲囉，我公司都要做生意㗎嘛」，並會以報警代替與人對罵，希望日後專注於工作，避免再惹事端。



享和街爭錶位事件中綽號「紋身佬」的車房職員關先生復工，他強調需要養家糊口而工作，認為當時只是一場普通的口角，指日後面對爭執「平和啲囉我公司都要做生意㗎嘛」，並會以報警代替與人對罵。

「呢度未發生呢件事都叫我排骨仔或者紋身佬，成條街都知我叫紋身佬㗎啦。」事別一個多月，綽號「紋身佬」的關先生向《香港01》透露停工一個月的心聲。他原本從事運輸行業，由於不景氣到荃灣享和街立記由車房學徒做起，至今已大約5年。

對於上月初因為錶位問題與司機爭執一事，他認為是日常發生的爭位口角，引發軒然大波後有接受街坊、家人的勸喻：「日後平和啲囉，同街坊客人，我公司都要做生意㗎嘛。」

停工一個月，除了擔心生計，他更在意立記生意受損：「（老闆）立哥仲傷過我啦，又要交租，又要出糧俾同事，又冇啖好食，又冇生意做，唔通立哥怪我啦喎？」他感激老闆體諒，面對近日不少人拍下其開工照擺上網，都唯有忍讓：「泊車問題之嘛，冇問題呀係咪先。咪影囉，老實我都要搵食，我都要養妻活兒㗎嘛啱唔啱先，唔通我唔使食政府養我呀？」

他強調車房屬於私人範圍，別人將開工照擺上網只要不影響他工作就可以，日後如再遇事端，他會走入車房，交由老闆處理，或者報警求助。他認為自己只是一個普通市民，為口奔馳、養妻活兒，重申「唔想再有呢啲事發生，我打份工，我為兩餐，我唔想搞咁多嘢囉......紋身唔係代表係壞人，我又唔會恰人，人又唔會恰我......我大聲唔係代表我冇禮貌呀嘛。」

荃灣享和街不時發生車房與司機爭執甚至襲擊事件，錶位長期被人以雜物霸佔，為人詬病。網上流傳一段影片，拍片男司機指在享和街錶位發現有車離開，打算泊入之際，被多名懷疑車房職員辱罵，指司機「玩嘢」、問「你係咪新嚟㗎？」。（threads@jes__jesli）

警方7月5日晚上8時06分接報，指姓李（26歲）男司機與姓關（47歲）車房男職員，在荃灣享和街25號因泊車問題起爭執，事件中無人受傷。事發片段7月6日晚上載到社交媒體，網民均替司機不值，認同他與車房據理力爭，大快人心。

影片甫開始，司機遭3男1女懷疑車房職員包圍，指其「玩嘢」及「玩串」，多次被赤膊男用粗口辱罵。司機不忿落車回應，指車房一開始便惡言相向，與4人理論。赤膊男大罵：「你係咪新嚟㗎？」，又揚言要動粗。司機則回應「我理得你係咪新嚟，新嚟同經常嚟都係咁X樣嘅」，指該位置是公家位置，反問「車房係咪包埋個錶位俾你？」

女職員不斷在旁邊勸交，解釋車房正「出緊車嘛」、「入緊位」。司機不服，多次反問該位置是否屬於車房，指對方態度有問題，「你一開始好聲好氣同我講咪無嘢」、不滿「你（車房職員）咁串」，其中一名男子則回應當時有響咹警告他，雙方罵戰持續逾4分鐘，最終報警處理。事發後，警方連日來派員將車房對出的錶位封起禁用，並加緊巡邏，打擊違泊或非法佔用錶位的情況。亦有網民留意到，消防處亦有派員到場巡查。

消防處職員到涉事店舖巡查。（winnie chan／馬路的事討論區）

消防處早前回覆查詢時證實，在7月7日及8日，就荃灣享和街25-41號金城大樓一間店舖共接獲7宗投訴，分別指店舖內逃生途徑懷疑被阻塞、貯存過量危險品，以及欠缺消防裝置及設備。消防處隨即派員到上址巡查，並無發現逃生途徑被阻塞以及過量貯存危險品的情況。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

荃灣享和街不時發生車房與司機爭執甚至襲擊事件，錶位長期被人以雜物霸佔，為人詬病。去年10月7日下午5時29分，一輛客貨車駛至荃灣享和街一車房外停泊，懷疑引起車房男職員不滿，兩人就泊車問題爭執，有人繼而動武。客貨車男司機事後報稱不適，由救護車送院治理，涉事車房男職員涉嫌「普通襲擊」被捕。網上流傳一段約2分鐘的閉路電視片段，可見二人不斷就泊車問題爆粗互罵，期間車房男職員更動武，拳打客貨車司機。

有人在停車位放置雜物。（資料圖片／賴卓盈攝）

《香港01》4月曾荃灣享和街到場視察，約有90個咪錶停車位停泊，不過當中有28個寫上「逾時」，有兩個車位更放置了膠凳。