31歲男帶近1.7萬支私煙來港被海關拘捕　今被判監10星期及罰款

海關上月15日在機場截查一名31歲抵港男旅客，在其攜帶的個人行李內，檢獲約16,800支未完稅香煙及3支另類吸煙產品，估計市值共約75,900元，應課稅值約55,500元。



該名抵港旅客隨即被捕，因處理未完稅香煙和未有向海關人員作出申報、以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，今日（18日）在西九龍裁判法院，被判處監禁10星期及罰款1,500元。



海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。