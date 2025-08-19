機場禁區無人駕駛巴士撞飛機牽引車　機管局：人員疑錯誤指令前駛

香港國際機場發生涉及無人駕駛車輛意外。有網民今午（19日）在社交平台上載一張照片，可見機場禁區內，一輛無人駕駛巴士與飛機牽引車相撞。



機管局發言人回覆《香港01》查詢表示，意外發生於今午約3時，一架沒有接載機場員工的無人駕駛巴士，於禁區內感應到有障礙物堵塞並停下，惟當值人員懷疑判斷錯誤，向巴士發出指令再次啓動向前，結果巴士與一架飛機牽引車發生輕微碰撞。所幸事件中無人受傷，機場運作不受影響。



今日（19日）下午機場禁區內，一輛無人駕駛巴士與飛機牽引車相撞。（FB 香港機場實況討論區 / Nic Chung）

無人駕駛巴士感應到障礙物停車 按程序須人手作指令

據機管局初步調查，事發時涉案飛機牽引車正停泊於停機位內，惟車尾部分伸出，阻佔部分行車道。無人駕駛巴士感應到有障礙物堵塞，不能繞過，否則會越過對面行車線，因此無人駕駛巴士即時停車，並向機場中央控制中心的當值人員發出警報，按照程序必須由人手作出指令。惟當值人員懷疑判斷錯誤，向巴士發出指令再次啓動向前，與飛機牽引車發生輕微碰撞。

機管局指，事件與無人駕駛系統程式操作無關，將安排有關員工再接受培訓。由於事件不涉及無人駕駛系統問題，機場禁區內的無人駕駛巴士會維持運作。

翻查資料，機場以往亦曾發生涉及無人駕駛車輛意外。6月22日下午，兩輛接載機場員工的無人駕駛巴士，於禁區內發生輕微碰撞。事發時兩架巴士上均無乘客，事件中無人受傷，機場運作亦不受影響。事發後機管局曾一度暫停所有機場員工無人駕駛巴士運作，但經調查後，同日已恢復部分巴士路線運作，涉事路線則繼續暫時停駛，等待進一步測試才恢復行駛。