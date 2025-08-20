十三街抄牌｜車房職員親述經過　呻啟德體育園開演唱會令生意難做

土瓜灣「十三街」抄牌事件引起網民熱議，《香港01》今早（20日）找到事件中的「主角」，他承認「陰差陽錯」之下指罵了到場調解的警員，但同時大呻自啟德體育園啟用後，每逢舉辦演唱會之類的大型活動，警方趕車及抄牌行動頻密，有時甚至毫無先兆「埋嚟就抄」，令車房難以開工：「依家香港環境咁差，咁抄法，畀巿民咩感覺吖？政府無錢搶巿民啲錢囉！」



今日（20日）早上10時，有警員到燕安街巡邏。（馬耀文攝）

土瓜灣「十三街」鄰近啟德體育園，兩者相距車程約兩分鐘，步行約8分鐘。「十三街」大部分店舖做汽車維修，各店門外都泊有待修車輛，而且並沒有咪表位。

記者找到昨日（19日）與警員爭執的車房男職員，他承認事件有誤會，說：「其實係兩個黃腳𩶘（交通督導員）唔識做。聽街坊講返, 差人過嚟叫個黃腳𩶘唔好搞街坊，點知陰差陽錯，我好勞氣咁鬧咗佢啫。」他指昨日最終警察亦沒有抄牌。

「十三街」有不少車房，路面沒有咪錶位。（馬耀文攝）

該名職員大呻現時生意難做，特別是啟德體育園啟用後情況日趨嚴重。他指早前曾有較高級的警察提醒，如有演唱會開鑼，車房要「就一就」，他坦言：「呢個係啱嘅事前通知，你叫我褪車都無話唔啱，條路係政府㗎嘛，公家㗎嘛。」他指，如警察事先知會，車房會配合，並指附近車房平時也很自覺，雖然將車泊在車房外，但仍留有空間讓其他車輛駛過，「我哋條街係搵食㗎嘛，又唔阻到人咪算」。

他不值昨日兩名交通督導員下午5時已到場，並質疑：「上頭又唔知下邊嘅事，下邊又亂咁做。」結果演變成一場罵戰，「有乜理由咁早叫我哋拉閘啊，掃街啊佢話」，他續指：「唔畀開工、唔畀擺車喺街，你叫我點做？次次演唱會就次次嚟搞，咁即係點？」他直言：「法律係死嘅，人係生嘅，點解要搞到啲人都死埋呢？」他指已有警察預告未來幾日會繼續掃街。

他說：「香港環境咁差，咁抄法，畀巿民咩感覺？感覺政府無錢搶巿民啲錢，相信唔只我一個咁講。」訪問期間，即有警車到場，有兩名軍裝警員落車巡邏，職員即嘆說：「嗱！又嚟喇，唔知佢想點！」職員隨即停止受訪，處理車房事務。