有片｜土瓜灣十三街車房遇抄牌　職員指罵警員：咁早嚟抄牌玩嘢！

土瓜灣「十三街」是車房集中地，繼荃灣享和街車房爭錶位爭執後，燕安街亦有火爆車房職員不滿抄牌，與交通警對罵。罵戰片段在網上流傳，可見紅褲職員勞氣指罵警員：「淨係你哋要開飯，我唔使開飯呀？咁早嚟抄牌，我唔使做呀？」不滿每逢啟德開演唱會都趕車。警員向職員解釋勸喻他們駛走車輛不果，強調並非「玩嘢」。



土瓜灣十三街是車房集中地，繼荃灣享和街車房爭錶位爭執，土瓜灣亦有火爆車房職員不滿抄牌，與交通警對罵。（Muhammad Ikhlaq／網上片段截圖）

該條大約52秒的片段，甫開始身穿紅色短褲的車房職員，指罵到場的交通警：「淨係你哋要開飯，我唔使開飯呀？你係咪傻㗎你？九唔搭八，你班仆X正仆X嚟㗎！你老X咁早嚟抄牌，喂唔使做呀？我唔使做呀？」

警員反問：「你估我好想過嚟呀？」職員怒火中燒，繼續大鬧：「你老X呀喺度玩嘢！」警員反問：「我玩嘢呀依家？」職員繼續發洩不滿，警員解釋人員曾勸喻他們駛走車輛不果，強調並非「玩嘢」。

土瓜灣「十三街」鄰近啟德體育園，相距車程約兩分鐘，步行約8分鐘。職員怒火不息，大罵：「走咩呀？我唔使食飯呀？為個演唱會走去搞大！」警員亦憤然回應：「我開㗎個演唱會？係咪我開呀？關我咩事呀？投訴呀嘛！同啲街坊投訴唔好畀佢哋開（演唱會呀嘛）！」

今日（20日）早上10時，有警員到燕安街巡邏。（馬耀文攝）

車房職員受訪稱罵警屬誤會

片段引起網民熱議，指上月初才發生荃灣享和街車房爭錶位事件，相信十三街「又黎（嚟）第二條享和街架（㗎）喇。」，料警方「又兩星期洗太平地」。

今早《香港01》記者找到昨日（19日）下午與警員爭執的車房男職員，他承認事件有誤會，說：「其實係兩個黃腳𩶘（交通督導員）唔識做。聽街坊講返，差人過嚟叫個黃腳𩶘唔好搞街坊，點知陰差陽錯我好勞氣咁鬧咗佢啫。」（見另稿）

訪問期間，上午10時警車到場，兩名軍裝警員落車巡邏，而涉事燕安街未見違泊情況。