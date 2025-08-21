水警聯海關西貢岸邊及貨車檢$350萬私煙　數男登快艇逃往內地方向

水警聯同海關今日（21日）凌晨在西貢一帶反走私，在西貢海傍街岸邊發現一艘亮起航行燈的快艇，數名可疑男子正在搬貨到岸上一輛貨車上。人員見狀截查，惟可疑男跳上快艇，從香港東面水域往內地方向逃離。行動中，人員檢獲73箱懷疑私煙，估計市值約350萬元，應課稅值約260萬元。



水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警東分區、聯同海關海域聯合特遣隊人員，今日凌晨在有關海域進行反走私行動，並發現一艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至西貢海傍街岸邊，同時有數名可疑男子，將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港東面水域逃去。水警人員展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港東面水域，往內地方向駛去。

人員在涉案貨車和海傍街岸邊，共檢獲73箱懷疑私煙，估計市值約350萬元，應課稅值約260萬元，並扣查有關涉案貨車。在搜查涉案貨車期間，人員亦在車上檢獲一個懷疑「冰」壺。上述案件將由相關部門人員繼續跟進調查。

買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。