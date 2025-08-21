入境處拘12黑工等　揭化妝師攝影師小紅書吸客　酒店服務僅收$80

入境處繼續在全港多區展開反非法勞工行動，過去兩日（20至21日）再搜查超過50個目標地點，包括食肆、按摩店、酒店房間及戶外拍攝場地，合共拘捕12人，包括9名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及兩名協助及教唆者。



其中5名內地人及2名香港人涉及化妝攝影案，處方揭發內地化妝師及攝影師於社交平台宣傳，聲稱可來港提供服務；有人租用香港酒店房間作臨時「化妝間」，以每次低至80港元的價格招攬顧客，並與他們香港化妝師及攝影師合作。據入境處提供照片可見，相關社交平台為「小紅書」，其中領證登記、婚禮跟拍及宴會跟拍的費用，由999至2,699人民幣不等。



涉案人士在社交平台聲稱租用香港酒店房間作為臨時「化妝間」，以每次低至80港元的價格吸客，提供化妝服務。（入境處提供）

社交平台接Job 攝影服務囊括婚禮、宴會及領證登記

入境處早前透過網絡巡邏，發現有內地化妝師及攝影師，於社交平台宣傳可來港提供服務。經深入情報分析及調查後，人員鎖定多名目標，一連兩日「放蛇」蒐集證據。

行動中，入境處人員拘捕1男4內地居民，他們涉嫌「違反逗留條件」，在香港非法從事化妝師及攝影師工作；另拘捕2名香港女居民，涉嫌「協助及教唆他人違反逗留條件」。

有帖文聲稱領證登記、婚禮跟拍及宴會跟拍的費用，由999至2,699人民幣不等。（入境處提供）

內地女租酒店房做臨時「化妝間」 每次低收80港元

其中3名被捕內地女子，涉嫌租用本地酒店房間作為臨時「化妝間」，並以每次低至80港元的價格招攬顧客，為客人提供出席活動的化妝服務。

另外兩宗案件涉及化妝及戶外攝影服務，一名內地化妝師及一名內地攝影師被捕。同時，與他們合作的一名香港化妝師及一名香港攝影師，涉嫌「協助及教唆他人違反逗留條件」而被捕。

此外，一名57歲香港居民女子，作為一間食肆的負責人，因涉嫌聘用非法勞工而被捕。入境處會嚴肅調查涉嫌聘用上述非法勞工的僱主，不排除有更多人被捕。入境處會嚴肅調查涉嫌聘用上述非法勞工的僱主，不排除有更多人被捕。

行動中，被捕的9名懷疑非法勞工為1男8女（22至52歲）。當中有一名印尼籍逾期逗留者及8名內地居民。