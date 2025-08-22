南灣隧道半個鐘3車禍涉7車　7傷者送院　其中1名的士司機被揭醉駕

青衣南灣隧道往機場方向管道，今午（22日）半個鐘內接連發生3宗車禍，7人送院。最先一宗發生於下午1時43分，3輛私家車相撞；及至下午2時05分，一輛的士及私家車互撼；僅約3分鐘後，再有兩輛的士前後相撞，此宗意外更揭發一名46歲姓李男的士司機「吹爆波」，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。3宗意外，合共7人被送往瑪嘉烈醫院治理，包括報稱腰部受傷的被捕的士司機。



網上影片可見，3宗意外差不多發生於同一位置，的士均為「小露寶」，有大批救援人員及多輛救護車到場；警方現正調查意外原因。受意外影響，管道內部分行車線一度封閉，其後解封。



其中一宗車禍包括兩輛的士。（Bosco Chu / 香港突發事故報料區 影片截圖）

其中一宗意外涉及的士和私家車。（Bosco Chu / 香港突發事故報料區 影片截圖）

警方表示，本周二（22日）下午2時08分，兩輛的士順序沿青衣南灣隧道管道內往機場方向行駛，其間前方的士因應交通情況收慢，後方的士懷疑收掣不及，從後撞向對方。警員接報到場，經初步調查，後方的士的46歲李姓男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，現正被扣留調查。李男和同車34歲外籍女乘客分別腰部和右腳受傷，捱撞46歲黃姓的士男司機同樣腰部受傷，全部傷者清醒被送往瑪嘉烈醫院接受治理。

據了解，該名外籍女乘客來自斯里蘭卡，持有本港身份證。

其中一宗車禍涉及3輛私家車。（Bosco Chu / 香港突發事故報料區 影片截圖）