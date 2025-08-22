海關截寄日本塑膠花　揭內藏$2,220萬紙黃金　壓扁再鑄入鐵盒夾層

海關上周三（13日）偵破一宗空運巨額黃金走私案，人員查驗一批準備由香港寄往日本、報稱為塑膠花的貨物，發現內有乾坤，每個裝有膠花的金屬盒內，內藏壓扁成兩至三張紙厚度的黃金，並鑄在夾層。海關一共檢獲26.2公斤黃金，市值約2,220萬元，估計若成功偷運當地，可逃稅港幣222萬元。



海關檢獲共重約26.2公斤懷疑黃金，估計總市值為港幣2,220萬元。（陳浩然攝）

兩疑點：低成本貨物塑膠花用昂貴空運 鐵盒物料不一致

機場科海關人員根據風險評估和情報分析，上周三（8月13日）晚上查驗一批由香港付運出口到日本的貨物，該批貨物報稱載有塑膠花盒，共14件、重194公斤。海關對貨物進行X光掃描分析，發現當中4件貨物影像為藍色，密度不高，懷疑是鐵物件。另外，海關留意到塑膠花為低成本貨物，較少用昂貴的空運模式做付運，加上近日發生數宗香港走私黃金到日本的案件，遂決定開箱檢查。

機場科空運貨物第三組督察趙挺笙指，每一個紙箱內設有14個細紙箱，海關根據紙箱上的品牌進行網上搜尋，並無相關發現，引起海關初步懷疑。而細紙箱內有一個鐵盒裝著塑膠花。惟海關仔細檢查時發現，鐵盒側面及底部的物料並不一致，側面使用反光物料，而底部則使用啞色物料。海關人員利用鋼剪，剪開了鐵盒側面，再用工具挖開鐵盒底部表層的鐵板，最終發現有懷疑黃金鑄造而成的夾層在內。

黃金被壓扁至兩至三張紙厚度 再鑄入鐵盒夾層

海關人員在14件貨物內，發現196個藏有懷疑黃金的鐵盒，檢獲共重約26.2公斤懷疑黃金，估計總市值為港幣2,220萬元，為香港海關本年度第三宗偵破利用空運模式走私黃金的案件。案件及後交由海關有組織罪案調查科跟進，調查所得不法份子欲走私並黃金到日本，欲逃避當地的關稅，若成功偷運的話，可逃稅的金額約港幣222萬元。

香港海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃指，案中不法份子費盡心思收藏走私黃金，以減低被海關人員查驗的機會。 首先，他們利用了度身訂做的方式，將黃金壓扁到只有兩至三張紙張的厚度，並製作成好像金屬盒底部相約的大小，收藏在夾層當中；而每塊黃金重量相約，不超過152克，大大增加海關人員檢獲難度。

貨物報稱載有塑膠花，暗藏共重約26.2公斤懷疑黃金，估計總市值為港幣2,220萬元。（陳浩然攝）

走私分子使用虛假收貨人和付貨人資料 圖隱藏真正貨主身分

海關發現，不法份子刻意利用物流公司，以集運方式付運貨物到日本。 惟所報稱的付運公司在香港並沒有註冊記錄，當中使用的真實公司名稱，報稱為該批貨的收貨人。海關發現，有關公司的業務與膠花或禮盒完全不相關，收貨地址與公司業務地址也不相同。不法份子企圖利用一些虛假的收貨人和付貨人的公司資料，去隱藏真正貨主的身份。 海關正調查有關公司是否知情。

在海關人員專業及嚴謹的查驗流程下，走私者最終徒勞無功。海關會繼續追查貨物的來源及最終付貨人資料。 案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關在有需要時，亦會引用《有組織及嚴重罪行條例》, 充公所有犯罪得益。海關相信行動對不法份子造成一次沉重打擊。

香港海關機場科空運貨物第三組督察趙挺笙（左）及有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃（右）交代案件。（陳浩然攝））

香港海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。