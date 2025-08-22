工權會辦職安展設研討會談工作間猝死　議員倡重新討論標準工時

工業傷亡權益會（工權會）即日起至9月3日，在灣仔集成中心舉行 「載傷—言殤」職安教育相片展，以模擬的工作場所、真實影像和故事，揭示工業意外的沉痛後果，提升公眾的職安健意識與關注。



開幕禮後，工權會舉辦「預防工作間猝死研討會」，席間工權會亦提及早前電梯工陳家兒懷疑「過勞死」的個案。有醫生指出，勞工處長期說國際對「過勞死」沒有公認標準的說法有誤，因世衛及國際勞工組織已提出每周工作55小時或以上，患中風及心臟病的風險會增加。勞聯主席、立法會議員林振昇認為，討論標準工時並非禁忌，可重新討論標準工時，並指政府可推出工時指引。



由左至右：工權會幹事謝欣然、工人健康中心主席余德新醫生、勞聯林振昇先生、工權會總幹事蕭倩文。（黃偉文攝）

工人健康中心主席余德新醫生在研討會上指出，猝死的成因多樣，但主因多與心腦血管疾病有關，形容是「非常普及的成因」。他解釋，患上這些疾病的風險因素眾多，其中兩種較難改變，包括男性及年紀大。此外，高血壓、高膽固醇、過重及糖尿病等因素，亦會顯著增加患心腦血管疾病的風險。余醫生強調，許多成年人到中年都會遇到這些問題，不應因此輕率斷定猝死是個人問題，更不能忽視長工時造成的過勞及壓力問題。

余德新表示，工作過勞是導致猝死的成因之一，並指出勞工處長期說國際對「過勞死」沒有公認標準的說法有誤，他引述世界衛生組織及國際勞工組織於2021年發布的聯合報告，指出每周工作55小時或以上的人，比每周工作35至40小時的人，患上中風風險增加35%、死於缺血性心臟病增加17%。而世衛及國際勞工組織均認為，社會應及早認知長工時可能導致早亡的事實。

余德新醫生指，世衛及國際勞工組織亦就長工時作聯合新聞發布。（黃偉文攝）

勞聯主席、立法會議員林振昇在會上分享，部分行業存在長工時問題，且集中於中高年齡從事的行業，例如保安及清潔工。他指出，保安員年紀普遍較大，常見有保安在座頭猝死的個案，保安員一般工作12小時，一星期工作六日，每周工時達72小時，遠超工時中位數，屬於高危行業。至於清潔工工時雖未及保安長，但工友年紀較大，且多需在戶外或酷熱天氣下工作，工友即使想休息片刻，也擔心巡查，亦屬高危行業，

另外，林振昇提到機場地勤的困境，指他們底薪僅約1.5至1.6萬元，但「入得機場做，預咗加班加好多，月薪才高於2萬」。他舉例，以前有工友在東涌合租村屋，「狂加班」賺取3萬元月薪。然而，若設立標準工時，可能失去加班機會，工友會質疑「點解要入機場做」。

勞聯主席、立法會議員林振昇指政府至今仍未「交功課」，推出工時指引。（黃偉文攝）

工會促政府推工時指引保障權益

林振昇認為，討論標準工時並非禁忌，但承認僱主會擔心成本增加，員工亦憂慮收入減少，但指出標準工時的內涵絕對可以討論，並指保安不可工作超過372小時，已屬標準工時，質疑：「點解其他行業唔可以去傾，去推行呢？」

林振昇續指，標準工時委員會雖然在2017年結束工作，當年委員會雖未建議立法，但建議政府推出工時指引，他認為政府至今仍未「交功課」。林振昇表示，政府可參考世衛建議的「每周工作55小時以上，心腦血管疾病機會大增」為標準。他強調，若有工時指引，工友在法庭爭取賠償時，法庭亦可參考工時是否嚴重超出標準，增加爭取賠償的機會。此外，他認為勞工處在《僱傭補償條例》內就「過勞」下定義。

工權會在灣仔舉行 「載傷—言殤」職安教育相片展，以模擬的工作場所、真實影像和故事揭示工業意外的沉痛後果。（黃偉民攝）

工權會誠邀市民大眾參與展覽，持續關注職業安全議題。長期推動職業安全教育至為重要，能有效降低職場風險並保障勞動者權益。公眾免費參觀，詳情可瀏覽工業傷亡權益會Facebook或致電查詢，以獲取最新開放時間及活動資訊。

展覽日期：2025年8月22日至9月3日

地點：灣仔軒尼詩道302號集成中心UG10舖

