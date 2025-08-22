大坑東邨車禍｜九旬拐杖婦每日落街突命喪輪下　長子嘆：算壯健喇

石硤尾大坑東邨一停車場，今午（22日）有校巴倒車時撞斃老婦，七旬女司機被捕。年屆90歲的女死者兒女成群，多名子女及親友事後趕抵認屍及路祭，其中一名兒子蹲在地上失聲痛哭喊：「阿媽，我要煮飯畀你食，我要陪你去公園！」



面對母親命喪輪下，死者長子何先生亦無奈哽咽，他向《香港01》透露，母親需持拐杖輔助代步，每日均會到樓下公園乘涼，形容她身體「算壯健㗎喇」。他又指確實意外原因須待警方調查，指意外「大家都唔想嘅」。



石硤尾大坑東邨奪命車禍，女死者的長子何先生受訪表示，母親生前身體「算壯健」，每日會到樓下乘涼。（梁偉權攝）

何先生透露自己有「六兄弟姊妹」，其中一名胞弟與母親同住居大坑東邨。他表示，母親已屆九旬，雖有老人病，但身體尚算壯健，只需要「揸支拐杖篤下篤下」輔助步行。她每日下午差不多時間，都會到樓下公園「行下、抖下涼」，亦常做手部健康操。

對於母親飛來橫禍驟逝，何先生表示，暫時未清楚事發經過，惟若證實是校巴倒車時撞到其母，司機「始終都有佢個責任喺度」，但他強調確實原因仍有待警方調查，指意外「大家都唔想嘅」。

死者其中一名兒子哭至呼天搶地，一度蹲在地上哭喊：「阿媽，我要煮飯畀妳食，我要陪你去公園！」（梁偉權攝）

案發於今午（22日）約4時09分，一名姓高（90歲）老婦人，在石硤尾大坑東邨東龍樓對開一個停車場，遭一輛倒車中的校巴撞到，頭部重創，當場死亡。涉案校巴72歲姓倫女司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，正被扣留調查。

消息稱，死者前往邨內社區中心後，回家途中出事，曾被輾過及拖行數米。西九龍總區交通部特別調查隊呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 9023或3661 9000與調查人員聯絡。

石硤尾大坑東邨奪命車禍，一名老婦遭校巴撞斃。現場消息稱，當時校巴正倒車進入車位，其間撞到老婦。（梁偉權攝）

死者朋友「瓊姐」早前得悉噩耗後，不禁驚呼：「嘩‥‥‥點解今日會發生咁嘅事？」她指不清楚死者為何途經案發位置，但今日位於邨內的社區中心向街坊派發日用品，不排除她因此路經上址，「可能佢去攞嘢就行呢度，我唔知喇，我未行過。」

涉案女司機的替工同事鄭先生早前表示，肇事女司機在該停車場的泊車經驗已十多年，負責接送國際學校學生，今日事發時接送學生放學後，回到停車場倒車泊車，結果發生意外。他稱，正常校巴倒車時「好慢褪入去」，且有警報聲及會亮起「後波燈」，不排除死者剛好途經該處走火通道進入停車場，不幸被撞倒。

+ 4