石硤尾大坑東邨校巴倒車　九旬老婦捱撞當場死亡　七旬女司機被捕

石硤尾發生奪命車禍。今午（22日）約4時09分，據報一名婦人在大坑東邨停車場，遭一輛校巴撞到。救援人員趕至，證實該名姓高（90歲）老婦頭部嚴重受傷，已明顯死亡。涉案姓倫（72歲）女司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，正被扣查。警方正調查意外起因。



消息稱，死者前往邨內社區中心後，回家途中出事，曾被輾過及拖行數米。警方事後封鎖現場調查，並架起帳篷將死者遺體遮蓋，其後聯絡上死者子女趕抵認屍，其中一名兒子一度蹲在地上痛哭，呼叫「阿媽，我要煮飯畀你食！我要陪你去公園！」親友隨後在現場路祭。



大坑東邨車禍｜死者友人錯愕 兒女成群認屍哭喊：媽我要煮飯你食

涉案七旬女司機被捕扣查。（梁偉權攝）

涉案女司機的替工同事鄭先生表示，肇事女司機已在該停車場有十多年泊車經驗，負責接送國際學校學生，該校上周已開學，她早上約6時半接學生上學，今日事發時接學生放學後，回到停車場泊車。

鄭稱，涉事女司機駕駛校巴倒車期間發生意外，但一般情況下，倒車時會「好慢褪入去」，且有警報聲及會亮起「後波燈」，不排除死者剛好途經該處走火通道入停車場，不幸被撞到。

警方表示，西九龍總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-9023或3661-9000與調查人員聯絡。

石硤尾大坑東邨奪命車禍，一名老婦遭校巴撞斃，死者其中一名兒子到場了解後，一度蹲在地上痛哭。（梁偉權攝）

石硤尾大坑東邨奪命車禍，一名老婦遭校巴撞斃，死者子女及親友到場認屍後路祭。（梁偉權攝）

石硤尾大坑東邨奪命車禍，一名婦人被校巴撞斃，在同一停車場泊車的替工司機鄭先生估計，當時事主經走火通道經過現場，被正在倒車的校巴撞到。（梁偉權攝）