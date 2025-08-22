大坑東邨車禍｜死者友人錯愕　兒女成群認屍哭喊：媽我要煮飯你食

石硤尾大坑東邨一停車場今午（22日）發生奪命車禍，一名婦人遭倒車校巴撞斃。每日均與死者相聚閒聊的街坊朋友驚悉噩耗，難以置信稱：「點解會發生咁嘅事？」友人又指，死者膝下兒女成群，據悉至少6名子女。



現場可見，死者子女陸續趕抵見母親最後一面，認屍後路祭，眾人悲慟不已；其中一名兒子更哭至呼天搶地，一度蹲在地上哭喊：「阿媽，我要煮飯畀你食，我要陪你去公園！」需要他人安撫，場面令人心酸。



死者其中一名兒子哭至呼天搶地，一度蹲在地上哭喊：「阿媽，我要煮飯畀妳食，我要陪你去公園！」（梁偉權攝）

死者朋友「瓊姐」得悉噩耗後，不禁驚呼：「嘩‥‥‥點解今日會發生咁嘅事？」她指，與死者均為大坑東邨東龍樓街坊，對方需持拐杖代步，但行動能力尚可，「日日大家喺樓下煲粥、傾下計、講下啲時事、講下啲仔女！」她指，對方膝下兒女成群，事後他們陸陸續續趕抵。

瓊姐續指，不清楚對方為何途經案發位置，但今日位於東成樓的社區協會向街坊派發日用品，不排除因此路經上址，「可能佢去攞嘢就行呢度，我唔知喇，我未行過。」語畢，瓊姐碰見其他相熟街坊，立即肉緊與對方討論事件。

+ 5

案發於今午（22日）約4時09分，一名婦人在石硤尾大坑東邨東龍樓對開一個停車場，遭一輛倒車中的校巴撞到，當場死亡。涉案校巴女司機則被帶上警車，警方正調查意外起因。

涉案女司機的替工同事鄭先生表示，肇事女司機在該停車場的泊車經驗已十多年，負責接送國際學校學生，今日事發時接送學生放學後，回到停車場倒車泊車，結果發生意外。他稱，正常校巴倒車時「好慢褪入去」，且有警報聲及會亮起「後波燈」，不排除死者剛好途經走火通道進入停車場，不幸被撞倒。

涉案女司機被帶上警車。（梁偉權攝）

石硤尾大坑東邨奪命車禍，一名老婦遭校巴撞斃，死者子女及親友到場認屍後路祭。（梁偉權攝）