北角奪命火｜起火單位一劏八嚴重焚毀　消防：通道狹窄救援有挑戰

北角發生奪命火警。今日（23日）下午4時15分，警方接獲多人報案，指英皇道330號美都大廈樓上單位起火，冒出濃煙。消防人員奉召到場，用約1小時將火撲熄。惟一名男子全身嚴重燒傷，送院搶救後不治；亦有一名少女吸入濃煙不適需送院治理。



消防處初步調查後，表示起火單位一劏八，電錶被嚴重燒毁。現場走火通道未有阻塞，但單位內通道狹窄，令救援「有挑戰」，起火原因有待調查。警方則稱相信起火位置為一分間單位內的冷氣機，警方及消防將繼續跟進火警成因；死者身份亦有待調查，案件交由東區警區重案組跟進。



消防處初步調查後，表示起火單位一劏八，電錶被嚴重燒毁。現場走火通道未有阻塞，但單位內通道狹窄，令救援「有挑戰」，起火原因有待調查。（梁偉權攝）

現場圖片可見，起火單位嚴重燒毁，牆身地面熏黑，家具電器亦焚毀，面目全非，有洗衣機連外殼也燒溶；單位因被一劏八，內部通道狹窄。

消防處助理消防區長李亮嶠表示，消防處於今日下午4時15分接獲報案，指英皇道美都大廈發生火警。消防人員在接報後5分鐘內趕抵現場，並因接獲多個火警報告及求助電話，立即增派額外消防車輛。涉事大廈一梯四伙，火場位於14樓、一個面積約15米乘10米的住宅單位，該單位被劃分作8個劏房。據悉同層四伙中，有三伙有分間劏房。李亮嶠表示，大廈消防裝置運作正常，現場走火通道未有阻塞，惟起火單位被一劏八，單位內通道狹窄，令救援「有挑戰」。

李亮嶠續指，是次行動中，消防處共出動19輛消防車、9輛救護車，以及98名消防及救護人員。消防人員在現場作動態風險評估，部署鋼梯車進行外圍拯救，成功救出一名被困、無受傷的人士。同時，一隊行動小隊並動用一條滅火喉進入起火單位進行滅火及搜救，在分間單位內救出兩人，並立即進行急救後送院。整個行動中，消防人員共救出7人，另有75人自行疏散。火勢於下午5時07分被大致撲滅。消防處將成立專案小組，將聯同其他部門徹底調查火警成因。

消防及警方交代北角美都大廈奪命火警詳情，左起為警務處北角分區署理助理指揮官（行動）黃栢熙、消防處助理消防區長李亮嶠、消防處署理高級救護主任孫偉忠。（梁偉權攝）

消防處署理高級救護主任孫偉忠表示，火警中共有7名傷者。一名年約60歲的男傷者被救出時已無呼吸和脈搏，身上有嚴重燒傷，救護員現場立即為他進行心肺復甦，並由救護車送往律敦治醫院，經治療後傷重不治。另一名17歲的女傷者因吸入濃煙不適，經現場初步治理後，由救護車送往律敦治醫院，情況穩定。其餘5名傷者主要為受驚，經救護員現場治理後，拒絕送院並自行離開。

北角美都大廈火警，一名男子全身嚴重燒傷，陷入昏迷，送院搶救後不治。（梁偉權攝）

警務處北角分區助理指揮官（行動）黃柏熙表示，警方於下午4時15分接獲報案，並在6分鐘後抵達現場。警方調派衝鋒隊、交通部和北角分區巡邏小隊人員到場，協助疏散、封鎖受影響範圍及封路，以協助救援工作。火警期間，美都大廈共有75人自行疏散。受火警影響，警方在英皇道西行線介乎糖水道及北景街路段，以及北景街介乎英皇道及堡壘街一帶進行封路。火警中的死者身份仍在調查中，案件已交由東區警區重案組跟進。

發生奪命火警的北角美都大廈，一邊外牆搭有棚架。（梁偉權攝）

案發於今日（23日）下午4時15分，警方接獲多人報案，指英皇道330號美都大廈樓上位置起火，冒出濃煙。據報，有一名男子站於窗外邊揮手求助。救援人員奉召到場，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於5時07分將火撲熄。初步37名住戶自行疏散。現場消息指，一名年約70多歲男子全身嚴重燒傷，陷入昏迷，頭戴氧氣罩臥擔架床，由救護車送往律敦治醫院搶救，送院時需用自動心外壓機急救，其後惜告不治；另有一名16歲少女吸入濃煙不適，清醒亦被送往律敦治醫院治理。

現場可見，美都大廈對開的英皇道煙霧彌漫，消防架起雲梯救援；有住戶赤腳逃生，救護員在場施援。