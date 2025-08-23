北角奪命火｜起火單位一劏八　消防：通道狹窄救援「有挑戰」

北角發生奪命火警。今日（23日）下午4時15分，警方接獲多人報案，指英皇道330號美都大廈樓上單位起火，冒出濃煙。消防人員奉召到場，用約1小時將火撲熄。惟一名男子全身嚴重燒傷，送院搶救後不治；亦有一名少女吸入濃煙不適需送院治理。



消防處初步調查後，表示起火單位一劏八，電錶被嚴重燒毁。現場走火通道未有阻塞，但單位內通道狹窄，令救援「有挑戰」，起火原因有待調查。警方將案件交由東區警區重案組跟進。



北角美都大廈火警，一名男子全身嚴重燒傷，陷入昏迷，送院搶救後不治。（梁偉權攝）

消防處助理消防區長李亮嶠表示，消防今午4時15分接報，指北角英皇道美都大廈發生火警。消防人員於接報約5分鐘後到場。行動中，消防處共調派19輛消防車輛及9輛救護車輛，共出動約98名消防及救護人員。消防於5時07分將火救熄。是次火警發生在上址14樓，一梯4伙，其中3個單位有劏房，其中起火單位被劏成8伙，火場面積約15米乘10米。

他續稱，火警中有75人自行疏散，消防亦救出7人，包括用降梯車救出一人，他沒有受傷；亦有行動小隊上樓，在起火單位救出兩人。

消防及警方交代北角美都大廈奪命火警詳情，左起為警務處北角分區署理助理指揮官（行動）黃栢熙、消防處助理消防區長李亮嶠、消防處署理高級救護主任孫偉忠。（梁偉權攝）

消防處署理高級救護主任孫偉忠表示，消防派出9輛救護車，共7人受傷。1名重傷傷者被送往律敦治醫院，搶救後宣告不治，餘下1名17歲女傷者吸入濃煙不適，被送往律敦治醫院，情緒穩定。另外5人僅受驚，並無大礙，無需送院。

警務處北角分區署理助理指揮官（行動）黃栢熙指，衝鋒隊和軍裝巡邏小隊到場協助75人疏散。警方亦進行交通管制，火警原因及死者身份有待調查。

發生奪命火警的北角美都大廈，一邊外牆搭有棚架。（梁偉權攝）

現場可見，美都大廈對開的英皇道煙霧彌漫，消防架起雲梯救援；有住戶赤腳逃生，救護員在場施援。