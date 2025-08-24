入境處過去3日打擊黑工　17人被捕　包括外籍男傭涉任餐廳廚師

入境處過去3日搜查超過100個單位打擊非法勞工，總共拘捕17人，包括外籍傭工在僱主配偶開設的餐廳內做廚師，以及一對內地男女在紅館外高價兜售林家謙演唱會門票。



其中一個行動由8月21日至22日進行。（入境處instagram圖片）

入境處在instagram交代兩次行動，其中一個行動由8月21日至22日進行，入境處搜查超過50個目標單位，當中有食肆、住宅單位和裝修公司，總共拘捕5名懷疑非法勞工，分別是3名外籍家庭傭工，以及兩名逾期逗留的印尼籍和內地人士，他們非法從事廚師、侍應或洗碗工作，同時入境處拘捕4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

人員經調查後，發現其中一名被捕外籍男家庭傭工在僱主配偶開設的餐廳內做廚師，餐廳負責人亦涉嫌聘用不可合法受僱人士而被捕。

另一個行動在8月22日至23日進行。（入境處instagram圖片）

另一個行動在8月22日至23日進行，入境處同樣搜查超過50個目標單位，包括食肆、菜檔和紅磡體育館一帶，總共拘捕5名懷疑非法勞工，分別是4名內地旅客和一名逾期逗留的內地人士，分別涉嫌非法從事炒賣黃牛門票、擔任雜工和從事洗碗工作，人員亦拘捕3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

一對男女因在紅磡體育館場外以高價兜售林家謙演唱會門票而被捕。（入境處instagram圖片）

早前報道，一名內地男子及一名內地女子在紅磡體育館場外以高價兜售林家謙演唱會門票，將原價1,080元演唱會門票炒到1,800元，相信該兩名被捕男女在入境處今次行動被捕。