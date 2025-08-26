壁屋懲教員遇襲．直播︱多1人被捕　共拘14人　警重組及交代案情

壁屋監獄一名一級懲教助理，去年11月1日下班後，在監獄對開小巴站被3名男子伏擊。警方較早前先後拘捕13人，分別涉嫌「串謀傷人」、「有意圖傷人」及「協助罪犯」，部份人已經被落案提堂；警方同時追緝在逃涉案人士。



據了解，再有一名疑人最近由內地返港被捕，警方指拘捕一名25歲本地男子，並安排於今午4時許，押犯返壁屋案發現場重組案情。有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽亦會會見傳媒，《香港01》正進行直播。



下午約4時15分，探員駕駛一輛私家車，載同涉案身穿白色短袖衫、黑色短褲的疑犯到場，他被黑布蒙頭、從後腰纏連着手銬的鐵鏈帶落車，兩名探員左右押解，其中一名探員亦緊握鐵鏈戒備，同時一邊講解，疑犯「手指指」回應。

約6分鐘後，另兩名探員帶同一個相信代表受害人的黑色人偶公仔到場，並站於一專線小巴站旁邊。疑犯其後被帶上行人路，走到人偶旁，當時他手持塊狀物，探員亦繼續從旁講解。及至下午約4時28分，疑犯被押回車內，重組過程未見有明顯的模擬攻擊動作，全程亦有探員手持攝錄器材拍攝過程。

疑犯被黑布蒙頭、從後腰纏連着手銬的鐵鏈帶落車；兩名探員帶同一個相信代表受害人的黑色人偶公仔到場。（梁偉權攝）

▼壁屋懲教員遇襲，2024年11月6日現場案情重組▼



警員將白色條狀物體遞給疑犯協助重組案情，並有一個黑衣人偶模擬受害者。（資料圖片/羅日昇攝）

黑色人偶被搬上行人路。（資料圖片/羅日昇攝）

一名懲教署職員去年底在壁屋監獄外遇襲，警方累計拘捕14人。（資料圖片/梁偉權攝）

一級懲教助理被蒙面漢襲擊

事發在西貢清水灣道壁屋監獄對開，去年11月1日中午，一名駐守上址的一級懲教助理，下班後在對面馬路的巴士站時遇襲，頭部、上肢有6處約5至15厘米不等的裂傷，右手手腕骨折。

一名懲教署職員去年11月1日在壁屋監獄外遇襲，現場遺下大灘血迹。

▼壁屋懲教員遇襲．11月1日案發現場▼



11月1日，事主在壁屋監獄對面的小巴站遇襲。（資料圖片/翁鈺輝攝）